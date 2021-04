Udelili prvé Radio_Head Awards za rok 2020

Verejnoprávne Rádio_FM udelilo v piatok večer prvé ocenenia 13. ročníka Radio_Head Awards. Slávnostné vyhlásenie výsledkov v Slovenskom rozhlase organizátori rozdelili pre pandemickú situáciu na dva dni. Ten prvý patril víťazom žánrových kategórií, o ktorých rozhodli hudobní odborníci. Album roka vybrali aj zástupcovia médií. Najlepší album roka 2020 má a Cenu novinárov získala kapela Le Payaco s dielom Pohybliví v nehybnom.





"Podľa novinárov sme oldschool, pritom sme si mysleli, aký moderný album nahrávame, ale asi je to fakt, už sa nevieme pohnúť z miesta ďalej. Ale robili sme, čo sme mohli, snažili sme sa, počúvali veľa modernej muziky, ako robia Billy Barman, Katarzia, riešili sme to a takto to dopadlo. Nás sa asi nezbavíte," uviedol v ďakovnej reči Tomáš Sloboda, líder Le Payaco. Ďalej poznamenal, že kapela tento mesiac oslavuje 25. rok založenia: "Želám to všetkým kapelám, muzikantom, pretože je to úžasná vec - prežiť časť svojho života so svojimi priateľmi, so svojimi fanúšikmi."V kategórii World Music/Folk si sošku rádiohlavy odniesol za najlepšiu nahrávku Michal Noga Band, v žánri Hard & Heavy uspela kapela Autumn Nostalgie a najlepšiu elektronickú nahrávku za minulý rok nahral FVLCRVM. V kategórii Hip hop/Rap/RnB bol opäť ocenený Gleb, tentoraz za album Leto v kufri.Prvý večer udeľovania Rádiohláv sa nezaobišiel bez ocenenia nahrávok v jazzovej, klasickej a experimentálnej hudbe. Víťazmi sa stali Lukáš Oravec Orchestra (jazzová hudba), Lukáš Borzík (klasická hudba) a Daniel Kordík & Ken Ikeda (experimentálna hudba).Udeľovanie RHA 2020 prebieha vzhľadom na pandemickú situáciu bez účasti verejnosti. Podobne ako uplynulý ročník ho môžu fanúšikovia sledovať len online. Počas prvého večera vystúpili FVLCRVM, Le Payaco, projekt Predskokan Otrok hudobníka Miroslava Tótha i David Kollar. Udeľovanie cien bude pokračovať v sobotu (17. 4.). Počas živého streamu na www.radiohlavy.sk poslucháči spoznajú víťazov v kategóriách Album roka, Skladba roka, Debut a Objav roka. Ocenenie za prínos do hudby si počas druhého večera venovaného domácej hudbe preberie hudobník a dlhoročný podporovateľ trenčianskej hudobnej scény Ľuboš Dzúrik.