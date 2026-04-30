Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
Schneider Electric a Microsoft prepájajú automatizáciu, cloud a AI pre novú éru priemyslu
Tagy: AI Automatizácia PR
Spoločnosť Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, predstavila princípy pokračovania strategickej spolupráce so spoločnosťou Microsoft. Priemyselný kopilot postavený na technológii Azure AI, skracuje čas potrebný na inžinierske práce až o polovicu. Zmeny vo výrobe, ktoré kedysi trvali týždne, sa teraz zvládnu za niekoľko hodín.
Základom technológií Schneider Electric je EcoStruxure Automation Expert. Ide o otvorenú, softvérovo definovanú automatizačnú platformu, ktorá funguje konzistentne v lokálnych, okrajových aj hybridných prostrediach. Spoločnosť Microsoft rozširuje tento základ o cloudové a AI služby Azure, ktoré koordinujú, analyzujú a optimalizujú priemyselné procesy. Výsledkom je systém výroby využívajúci AI agentov, založený na otvorenej automatizácii a komplexnej udržateľnosti.
Výrobcovia dnes čelia rastúcej variabilite produktov, nestabilite dodávateľského reťazca a narastajúcemu tlaku na modernizáciu. Schneider Electric rieši tieto výzvy prepojením inžinieringu s riadením v reálnom čase. Kombinovaná platforma Microsoft a Schneider Electric umožňuje tímom štandardizovať postupy, overovať automatizáciu prostredníctvom simulácie, zabezpečiť dohľadateľnosť počas celého životného cyklu a škálovať operácie naprieč rôznymi lokalitami a hardvérom.
Spoločnosť Schneider Electric spolupracuje so spoločnosťou Microsoft na vývoji novej generácie softvérom definovanej výroby, od návrhu, cez inžiniering, výstavbu, uvedenie do prevádzky až po prevádzku. Jadrom je EcoStruxure Automation Expert, ktorý umožňuje výrobcom vytvoriť, simulovať, overiť a nasadiť automatizačnú logiku raz a spustiť ju kdekoľvek bez nutnosti prekonfigurácie.
Kým tradičné automatizačné programy vyžadujú samostatné nástroje pre každú fázu (návrh, simulácia, uvedenie do prevádzky, prevádzka), spoločná platforma ich zlučuje do jedného pracovného postupu. Špecializovaní AI agenti automatizujú rutinné rozhodnutia o návrhu a overujú logiku pred nasadením, a tým skracujú čas od návrhu po realizáciu. Priemyselný kopilot spoločnosti Schneider Electric pre výrobcov, poháňaný technológiou Azure AI, už prináša výsledky v praxi: inžinierske tímy hlásia až 50 % úsporu času pri konfigurácii riadenia a dokumentačných úlohách. Zmeny na výrobnej linke, ktoré predtým trvali týždne, sa teraz dokončujú za hodiny.
V praxi si spoločnosti Schneider Electric a Microsoft overili svoje riešenie na projekte výroby zeleného vodíka s firmou H2E Power v Indii. Nasadili autonómny systém riadený umelou inteligenciou, ktorý dokáže v reálnom čase sledovať a optimalizovať výrobný proces bez potreby neustáleho zásahu človeka. Tento systém stabilne fungoval viac ako 6 000 hodín aj v náročných podmienkach vysokoteplotnej výroby vodíka, znížil opotrebenie zariadení a zároveň pomohol znížiť náklady na výrobu vodíka približne o 10 %, čo môže pri bežnej elektrárni znamenať úsporu okolo 500 000 eur ročne.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Schneider Electric a Microsoft prepájajú automatizáciu, cloud a AI pre novú éru priemyslu © SITA Všetky práva vyhradené.
