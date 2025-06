Noví mediálni partneri festivalu Pohoda vtiahnu jej návštevníkov a návštevníčky do sveta podcastov

Všetci poslucháči a poslucháčky podcastov sa na Pohode 2025 môžu stať aj ich súčasťou vďaka verejným nahrávkam priamo na trenčianskom letisku. Postarajú sa o to noví mediálni partneri festivalu – ZAPO a Podcasty SME. Vďaka nim si návštevníci a návštevníčky Pohody 2025 budú môcť nielen vypočuť, ale aj naživo pozrieť a zažiť nahrávanie jedných z najpočúvanejších slovenských podcastov Tak bolo, Piatoček a Dobré ráno sobota, ktoré budú súčasťou oficiálneho festivalového programu.

Festival Pohoda tento rok rozšíril portfólio svojich partnerov. K dlhoročným hlavným mediálnym partnerom festivalu – Rádio_FM, Aktuality.sk a Startitup sa od tohto ročníka pripojí aj ZAPO – Zábava v podcastoch a mediálnych partnerov doplnia Podcasty SME. Tieto dve podcastové spoločnosti patria pod vydavateľstvo Petit Press a s desiatkami miliónov vypočutí mesačne ide spoločne o najväčší a najsilnejší podcastový dom na Slovensku.

„Veríme, že verejné nahrávky na festivale Pohoda prinesú nielen zábavu a inšpiráciu, ale aj nový priestor na rozhovory, ktoré majú zmysel. Podcasty dnes tvoria dôležitú súčasť mediálneho sveta a práve Pohoda je ideálnym miestom, kde ich môžeme priblížiť ľuďom osobne – cez živé diskusie a stretnutia“, hovorí o partnerstve Milan Lieskovský zo ZAPO. „Podcasty sú fenoménom s obrovským rastom počúvanosti, ktorý tak skoro nenarazí na svoje limity. Toto silné partnerstvo nám pomôže vzájomne rásť vo svojich publikách. Navyše je to aj zmysluplné partnerstvo pre obe strany – pre návštevníkov a návštevníčky Pohody, ktorým prinesie nový sprievodný program na festivale v podobe verejných nahrávok, ale aj pre poslucháčov a poslucháčky podcastov ZAPO a SME, ktorým to prinesie zaujímavý obsah počas celého roka,” hovorí o nových mediálnych partneroch Lukáš Grešš, PR & Media Director festivalu Pohoda. „Festival Pohoda je dlhodobo synonymom kvalitnej hudby, hodnotového obsahu a otvorenosti – podobne ako podcasty, ktoré robíme. Veľmi si vážime, že sa naše značky spojili v tomto partnerstve, ktoré nám umožní ešte viac sa priblížiť k poslucháčom a poslucháčkam priamo v teréne“, hovorí Tomáš Prokopčák za SME Podcasty.

Návštevníci a návštevníčky Pohody 2025 tak budú môcť zažiť až tri nahrávania podcastov. V piatok 11. júla sa uskutoční nahrávka satirického podcastu Piatoček, ktorý bude následne pre všetkých zverejnený na podcastových platformách ešte v ten istý deň a Dobré ráno sobota, ktorý si bude možné vypočuť už na druhý deň. V sobotu sa zase bude nahrávať jeden z najpočúvanejších podcastov ZAPO – Tak bolo, ktorý sa bude venovať histórii umenia a politických režimov.

Program verejných nahrávaní podcastov na Pohode 2025:

Piatoček (Podcasty SME)

Crowdberry Club, piatok 10:15

V satirickom podcaste Piatoček prináša štvorica Kristína Gyuríková, Kristína Janščová, Viktor Hlavatovič a Adam Blaško zhrnutie všetkého podstatného aj nepodstatného, čo sa stalo v našej politike. Na Pohode vyspovedajú aj rapera Supu a speváčku Katarínu Koščovú. Baviť sa budú o hudbe a aktuálnej situácii v našej spoločnosti.

Dobré ráno sobota (Podcasty SME)

Optimistan Nadácie Orange, piatok 11:30

Prečo je dnes dôležité nemlčať? A prečo si musíme navzájom pomáhať? Na tieto aj ďalšie otázky budú na festivale Pohoda hľadať odpovede Zuzana Kovačič Hanzelová a Jakub Filo – a pridá sa k nim aj šéf festivalu Michal Kaščák, ale aj návštevníci a návštevníčky so svojimi otázkami.

Tak bolo: Prečo režimy milujú umenie? (ZAPO)

Crowdberry Club, sobota 10:15

Nacisti kradli obrazy po celej Európe, zbierali majstrov ako da Vinci či Klimt, kým ich režim zabíjal milióny ľudí. Stalin zas prikazoval, ako má vyzerať „správny“ film – šťastní traktoristi, silní baníci, žiadna irónia, žiadne otázky. V Československu sa organizoval Festival politickej piesne. Viete si predstaviť, že by na Pohode povinne museli znieť aj piesne, ktoré adorujú garnitúru? Umenie sa premenilo na zbraň. Estetika sa podriadila ideológii. V live epizóde Tak bolo sa jej moderátori Kristína Paholík Hamárová, Juraj Jeleň a Dominika Pišťanská pozrú na to, ako režimy 20. storočia milovali umenie – ale len to, ktoré poslúchalo. Rozoberú, prečo bol pre totalitné režimy umelec buď hrdina, alebo nepriateľ. Prečo Hitler veril, že má výborný vkus a Mussolini podporoval futuristov, ale len dovtedy, kým mu slúžili. Ako fungovala cenzúra, čo sa stalo so „zvrhlým umením“ a ako sa menila kultúra pod tlakom moci.

V rámci partnerstva festivalu Pohoda so ZAPO a Podcasty SME nevzniknú len tieto tri podcasty, ale počas roka sa ako hostia objavia aj organizátori festivalu Pohoda. Doteraz už vyšli tieto:

- Peklo v papuli (ZAPO) so šéfom gastra Pohody Gabrielom Sebőm

- Buzzworld (ZAPO) s Janou Kopeckou a Lukášom Greššom z PR tímu Pohody

- Kariéris (ZAPO) s Paulou Poštolkovou a Barborou Bodnárovou o práci pre festival

- Roadtrip (ZAPO) s manželmi Repkovými o tom, ako stráviť festival v karavane s rodinou

- A šéfa Pohody Michala Kaščáka si môžete vypočuť hneď v dvoch podcastoch SME: Dobré ráno a Biznislab