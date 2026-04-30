Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
NOVÝ DIEL: Vyhoríme pri rutinných úlohách? Ako AI a automatizácia menia pravidlá PR a komunikácie – VIDEO
V novej epizóde podcastu PR user rozoberáme fenomén opakovanej činnosti, ktorá nás v práci (aj v súkromí) najviac vyčerpáva. Poznáte ten pocit, keď sa cítite ako zaseknutá gramoplatňa? V novej ...
Poznáte ten pocit, keď sa cítite ako zaseknutá gramoplatňa? V novej epizóde podcastu PR user rozoberáme fenomén opakovanej činnosti, ktorá nás v práci (aj v súkromí) najviac vyčerpáva. Inšpiráciu sme tentokrát nenašli v zasadačke, ale v čakárni u lekára.
Tri lekcie za pol hodinu: Scéna, ktorú zažívate aj vy
Všetko to začalo jedným pozorovaním v nemocničnej čakárni. Mladá doktorka, trikrát ten istý monológ a štyria zmätení ľudia. Táto absurdná situácia nie je len problémom zdravotníctva – je to presné zrkadlo toho, ako funguje moderný marketing a PR. Koľkokrát denne vysvetľujete klientom to isté? Koľko hodín pálite na zmluvách a reportoch, ktoré by za vás urobil jeden šikovný skript?
V novej epizóde PR user rozbijeme mýty o efektivite:
- Šialenstvo opakovaných činností: Ak vás práca hnevá, pravdepodobne ju robíte zle. Ukážeme vám, ako identifikovať momenty, kedy má nastúpiť stroj.
- AI ako váš nový najlepší priateľ: Prečo nahrávanie hovorov nie je len „pre lenivých“, ale pre tých, ktorí chcú skutočne počúvať.
- Pasca manuálnej práce: Zmluvy, tabuľky a prepisy – zistite, prečo je ručné vpisovanie údajov v roku 2024 profesionálnou samovraždou.
- Kto nesie zodpovednosť? Dá sa umelej inteligencii veriť na 100 %, alebo potrebujeme „ľudského architekta“?
Prestaňte byť otrokom svojej agendy
Svet sa mení a ten, kto sa nenaučí automatizovať, zostane stáť v rade ako pacient v minulom storočí. V podcaste rozoberáme, ako „prepnúť hlavu“ a začať využívať AI nie ako hrozbu, ale ako brutálny urýchľovač procesov.
Počúvajte podcast PR user na vašich obľúbených platformách! Zistite, ako získať späť hodiny času, ktoré momentálne pálite na neefektívnej komunikácii. Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na Youtube , Spotify, DVTV, TV-sita.sk, divino.sk. ????
Podcast: Podcast Pr User
Zdroj: SITA.sk - NOVÝ DIEL: Vyhoríme pri rutinných úlohách? Ako AI a automatizácia menia pravidlá PR a komunikácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
