Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Peter Bročka ako primátor Trnavy skončí, po troch volebných obdobiach vo funkcii už nevládze
Dlhšie ako Peter Bročka bolo primátorom Trnavy len Štefan Bošnák (KDH), ktorý vyhral voľby štyrikrát za sebou. Trojnásobný primátor Trnavy
30.4.2026 (SITA.sk) - Dlhšie ako Peter Bročka bolo primátorom Trnavy len Štefan Bošnák (KDH), ktorý vyhral voľby štyrikrát za sebou.
Trojnásobný primátor Trnavy Peter Bročka sa v tohtoročných komunálnych voľbách už nebude uchádzať o túto funkciu. Oznámil to na sociálnej sieti s vysvetlením, že by najradšej dal mestu ďalšie štyri roky naplno, ako tých prvých dvanásť, ale už nevládze.
„Nie je už, žiaľ, v mojich silách dať ďalšie štyri roky mestu na 100 percent všetko bez toho, aby ma to vnútorne nezničilo. Potrebujem sa na chvíľu zastaviť, nadýchnuť a získať nadhľad, aby som mohol pomáhať inde,“ napísal Bročka.
„Od začiatku som veľmi túžil dostať Trnavu na vrchol slovenských miest. Do nášho mesta som vložil všetko svoje odhodlanie a energiu. Ak ste občas mali pocit, že bežíme až príliš rýchlo, prepáčte. Ak to vyzeralo, že som niekedy nebral ohľad na každého, ospravedlňujem sa,“ lúči sa s pozíciou prvého muža mesta.
Dodal, že za každým ťažkým rozhodnutím bolo trápenie, že nikdy nedokáže vyhovieť každému, čo bolo len jedno z mnohých bremien.
Bročka sa stal známym zavedením celomestskej parkovacej politiky, ktorá zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom v meste, budovaním cyklotrás či modernizáciou zanedbaných verejných priestranstiev. Intenzívne využíval na komunikáciu sociálne siete, zvlášť v prvom období vo funkcii.
Prvýkrát kandidoval na post primátora Trnavy roku 2014 ako 32-ročný nezávislý kandidát. Voľby vyhral s výrazným náskokom pred kandidátmi etablovaných politických strán. Víťazstvo v komunálnych voľbách zopakoval aj v roku 2018, kedy získal 12 731 hlasov, čo je najvyšší počet zo všetkých primátorov Trnavy v novodobej histórii samosprávy.
Tretíkrát sa stal primátorom „malého Ríma“ v roku 2018. Od začiatku tohto roku sa vyjadroval, že viac už kandidovať nebude, teraz tento zámer potvrdil. Ešte pred „víťaznou šnúrou“ sa v roku 2010 neúspešne uchádzal o kreslo poslanca mestského zastupiteľstva. Dlhšie ako Bročka bolo primátorom Trnavy len Štefan Bošnák (KDH), ktorý vyhral voľby štyrikrát za sebou.
Ešte pred Bročkom oznámil aj primátor ďalšieho krajského mesta, že sa už nebude uchádzať o hlasy voličov. Primátor Trenčína Richard Rybníček je vo funkcii štvrté volebné obdobie a pokračovať v nej už nebude.
Zdroj: SITA.sk - Peter Bročka ako primátor Trnavy skončí, po troch volebných obdobiach vo funkcii už nevládze © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Živnosť alebo s.r.o. v roku 2026? Mikroodvody menia pravidlá a mnohým podnikateľom zvýšia náklady
Živnosť alebo s.r.o. v roku 2026? Mikroodvody menia pravidlá a mnohým podnikateľom zvýšia náklady
<< predchádzajúci článok
NOVÝ DIEL: Vyhoríme pri rutinných úlohách? Ako AI a automatizácia menia pravidlá PR a komunikácie – VIDEO
NOVÝ DIEL: Vyhoríme pri rutinných úlohách? Ako AI a automatizácia menia pravidlá PR a komunikácie – VIDEO