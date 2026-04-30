Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Ursula von der Leyenová: Vojna s Iránom stojí EÚ až 500 miliónov eur denne
Tagy: Ceny energií Energetická kríza Fosílne palivá Hormuzský prieliv Jadrová energetika Napätie na Blízkom východe Predsedníčka Európskej komisie (EK) Vojna na Blízkom východe
Predsedníčka Európskej komisia označila súčasnú krízu za dôkaz potreby urýchliť odklon Európy od dovážaných fosílnych palív.
30.4.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Európskej komisia označila súčasnú krízu za dôkaz potreby urýchliť odklon Európy od dovážaných fosílnych palív.
Európska únia prichádza približne o 500 miliónov eur denne v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, ktorý výrazne zvyšuje ceny energií.
Ako referuje web Politico, uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas vystúpenia v Európskom parlamente „Len za 60 dní konfliktu sa náš účet za dovoz fosílnych palív zvýšil o viac ako 27 miliárd eur bez jedinej molekuly dodatočnej energie,“ povedala Európskemu parlamentu v Štrasburgu.
Kľúčovým faktorom je narušenie dodávok cez Hormuzský prieliv, ktorý patrí medzi najdôležitejšie energetické trasy na svete. Cez tento prieliv prechádza približne štvrtina globálneho obchodu s ropou a značné objemy zemného plynu či hnojív. Jeho faktické uzavretie v dôsledku konfliktu výrazne narušilo svetové trhy a zvýšilo ceny komodít.
Situáciu môže ďalej skomplikovať politika Spojených štátov. Podľa médií prezident Donald Trump nariadil pripraviť scenár dlhodobej blokády Iránu, čo by mohlo ešte viac obmedziť lodnú dopravu a energetické toky v regióne.
Von der Leyenová označila súčasnú krízu za dôkaz potreby urýchliť odklon Európy od dovážaných fosílnych palív. Zdôraznila význam rozvoja domácich zdrojov energie vrátane obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie.
Európska komisia plánuje do leta predstaviť akčný plán elektrifikácie, ktorý má stanoviť ambiciózne ciele pre celú EÚ. Súčasťou bude aj širšia stratégia posilnenia energetickej bezpečnosti. Predsedníčka Komisie zároveň vyzvala na rýchlejší pokrok v modernizácii energetickej infraštruktúry a lepšiu koordináciu pri tvorbe zásob palív, čo má pomôcť zmierniť dopady pretrvávajúcej energetickej krízy.
Zdroj: SITA.sk - Ursula von der Leyenová: Vojna s Iránom stojí EÚ až 500 miliónov eur denne © SITA Všetky práva vyhradené.
Narušenie dodávok cez Hormuzský prieliv
Akčný plán elektrifikácie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Orange Podcast roka 2026 oznamuje nominácie, štartuje hlasovanie verejnosti
Orange Podcast roka 2026 oznamuje nominácie, štartuje hlasovanie verejnosti
<< predchádzajúci článok
Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt
Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt