 Meniny má Pankrác
 24hod.sk    Zo zahraničia

12. mája 2026

Trump rád tvrdí, že „drží karty v rukách“, ale realita vo vojne s Iránom je podľa expertov iná


Americký prezident vstupuje do rokovaní s Čínou pod tlakom po tom, čo konflikt na Blízkom východe poškodil postavenie USA v regióne.



12.5.2026 (SITA.sk) - Americký prezident vstupuje do rokovaní s Čínou pod tlakom po tom, čo konflikt na Blízkom východe poškodil postavenie USA v regióne.

Americký prezident Donald Trump vstupuje do ďalšej fázy konfliktu s Iránom pod rastúcim domácim aj medzinárodným tlakom. Analytici upozorňujú, že napriek vojenskej prevahe Spojených štátov sa Washingtonu nepodarilo prinútiť Teherán k prijatiu amerických podmienok a Trumpova pozícia sa oslabila.



Trumpove karty


Trump dlhodobo rád tvrdí, že „drží karty v rukách“. Po viac než dvoch mesiacoch vojny s Iránom však podľa expertov zisťuje, že jeho možnosti sú obmedzenejšie, než očakával.



„Neviem, aké dobré karty má prezident momentálne v ruke, ak vôbec nejaké,“ povedala Mona Yacoubianová z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS).



Irán ovládol Hormuz


Spojené štáty sa pridali k izraelským útokom na Irán 28. februára. Údery rýchlo zabili najvyššie vedenie krajiny vrátane najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.


Irán však odpovedal prevzatím kontroly nad Hormuzským prielivom, cez ktorý pred konfliktom prechádzala približne pätina svetového exportu ropy.


Teherán zároveň podnikol raketové a dronové útoky proti arabským monarchiám v Perzskom zálive, ktoré sú spojencami Washingtonu. Konflikt tak otriasol stabilitou regiónu a prudko zvýšil ceny energií.



Zúfalý líder


Trump začiatkom apríla oznámil prímerie a odvtedy ho opakovane predlžuje, no rokovania s Iránom stagnujú. Americký prezident cez víkend očakával odpoveď Teheránu na americký návrh dohody, no následne iránsky protinávrh označil za „odpad“.


„Trumpove kroky za posledný mesiac ukazujú lídra, ktorý veľmi zúfalo chce tento konflikt ukončiť, ale zároveň neustále hrozí ďalším konfliktom, ak nedostane to, čo chce,“ povedal analytik Brian Katulis z washingtonského think tanku Middle East Institute (MEI).



Irán sa nevzdáva


Trump zároveň minulý týždeň predstavil operáciu Sloboda na eskortovanie lodí cez Hormuzský prieliv, no už po dvoch dňoch ju prerušil po obavách arabských štátov z ďalšej eskalácie.


Analytici upozorňujú, že Washington podcenil pripravenosť iránskeho režimu pokračovať v konflikte aj za cenu veľkých strát. „Administratíva zásadne nesprávne odhadla charakter a prístup režimu v Teheráne,“ uviedla Yacoubianová.



Návšteva Číny


Trump teraz odchádza na návštevu Číny v slabšej pozícii než pred vojnou. Podľa expertov Spojené štáty za krátky čas spotrebovali veľké množstvo zbraní a munície, čo si Peking dobre uvedomuje.


Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navyše cez víkend vyhlásil, že vojna sa ešte neskončila a Iránu treba zabrániť získať urán z jadrového programu.


„Nikto nespochybňuje, že americká armáda je silnejšia než iránska,“ povedal expert na zahraničnú politiku Garret Martin. „To však nestačí, keď protivník bojuje v konflikte, ktorý považuje za existenčný.“




Zdroj: SITA.sk

Nový závod v Rimavskej Sobote podporí prechod Európy na ekologickejšie vykurovanie a chladenie
Raši prijal rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, témou bola aj cezhraničná spolupráca

