O vakcínach by mal rozhodovať už len Lengvarský, Remišová dúfa, že chaos okolo Sputnika uprace

Remišová očakáva riešenia

Dôvody na utajenie neexistujú

14.4.2021 - O vakcínach by už mal rokovať iba minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ako sám uviedol po rokovaní vlády, myslí si to „na základe dohody“. Na rokovaniach by sa tak už nemal zúčastňovať minister financií Igor Matovič. Šéf rezortu zdravotníctva by mal rovnako informovať o uvoľňovaní opatrení, prípadne ich bude predstavovať aj s premiérom Eduardom Hegerom.To, že o uvoľňovaní opatrení v utorok informoval Igor Matovič, bolo podľa neho rozhodnutie premiéra, ktoré zobral do úvahy. „Som členom vlády a tá je kolektívny orgán, pokiaľ to posolstvo bolo správne, nemám s tým problém,“ dodal.Celý chaos, ktorý vznikol okolo vakcíny Sputnik V, by mal podľa ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniky Remišovej upratať minister zdravotníctva. Vyhlásila to v stredu 14. apríla po rokovaní vlády s tým, že šéf rezortu zdravotníctva by mal prísť s konkrétnymi riešeniami.Zároveň upozornila, že aj v mediálnom priestore je viacero protichodných informácií. Podľa nej v súvislosti so Sputnikom V zjavne urobilo pochybné kroky bývalé vedenie ministerstva zdravotníctva.Ako dodala, súčasný minister zdravotníctva má neľahkú úlohu, lebo musí „tento zmätok" upratať a prísť s odpoveďami, čo a kedy sa bude robiť s vakcínou Sputnik V. Za rozhodnutia okolo Sputnika V nesie podľa nej zodpovednosť ministerstvo zdravotníctva.Na margo utajenej zmluvy, ktorá sa uzatvorila pri kúpe Sputnika V, vicepremiérka Remišová očakáva právnu analýzu, ktorá má priniesť odpoveď na to, či môže byť táto zmluva zverejnená, alebo nie. Podľa nej by sa to však malo týkať nielen tejto zmluvy, ale aj zmlúv, ktoré boli uzatvorené pri ďalších vakcínach.Osobne si nemyslí, že by boli dôvody na utajenie týchto zmlúv, ako to robila pri ostatných vakcínach aj Európska únia. „Zmluva s AstraZenecou síce bola zverejnená, ale všetky polia boli vyčiernené, takže to taktiež nie je asi ideálne riešenie," dodala Veronika Remišová.