Objavili nový spôsob, ako zabiť koronavírus či chrípku. Využitie v praxi je jednoduché a lacné

Tím viedli David Whitten z Centra pre biomedicínske inžinierstvo a jeho kolegyne Eva Chi a Linnea Ista. Svoju štúdiu publikovali v žurnále ACS Applied Materials & Interfaces.

Polyméry a oligoméry

Zistili, že SARS-CoV-2 je možné zabiť kombináciou konjugovaných polymérov a oligomérov s UV svetlom.

Hoci dezinfekčné prostriedky ako bielidlo a alkohol sú efektívne voči vírusu, sú prchavé a korozívne, čo obmedzuje ich trvalú sterilizáciu povrchov, na ktoré sa aplikujú.

Polymérne a oligomérne materiály sa od nich odlišujú v tom, že keď ich aktivuje UV svetlo, vytvárajú povlak, ktorý pôsobí rýchlo a je vysoko účinný, čím redukuje koncentráciu vírusu o päť rádov.

Chi dodala, že tieto materiály majú širokospektrálne antivírusové vlastnosti.

Bez svetla to nejde

Whitten zdôraznil, že na aktiváciu vírusu je potrebné, aby bol materiál vystavený svetlu. Aktivuje sa tak proces, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa na povrch vírusových častíc naviazali oligomér alebo polymér.

Umožnia tým absorpciu svetla, ktoré generuje reaktívny kyslík na povrchu častice.

Vedec vysvetlil, že takéto materiály nemajú efekt na SARS-CoV-2 v tme a vyžadujú si aktiváciu ožiarením ultrafialovým alebo viditeľným svetlom. V závislosti od toho, kde konkrétne bakteriostatikum absorbuje svetlo.

„V tme sa naše antimikrobiálne činidlá naviažu na vírus a svetlo následne aktivuje kyslík, ktorý naštartuje reťazec reakcií, ktoré paralyzujú vírus,“ objasnil.

Utierky, spreje, odevy

Autori vysvetlili, že tento proces je veľmi jednoducho využiteľný v praxi na komerčné účely, pre bežných ľudí i zdravotnícke produkty ako utierky, spreje, oblečenie, farby, osobné ochranné prostriedky a takmer na všetky druhy povrchov.

Chi dodala, že veľmi dobre pôsobí aj zakomponovaním do tvárových masiek N95, čím zároveň predlžuje ich dobu použitia.

Ďalšou jedinečnou výhodou voči tradičným materiálom je, že sa nezmýva vodou a nezanecháva žiadne toxické zvyšky v dôsledku procesu fotodegradácie.

Schválenie úradmi

Tím sa zaoberá analýzou polymérov a oligomérov už niekoľko desaťročí. Po vypuknutí pandémie začali okamžite premýšľať, ako by mohli využiť svoje poznatky v boji proti novému vírusu.

Získanie živého vírusu na výskumné účely nie je jednoduché, no napokon sa to podarilo výskumníčke Alison Kell. So SARS-CoV-2 pracuje vo svojom výskume a bola schopná vypracovať protokol na analyzovanie vzoriek, ktoré tím pripravil.

Whitten verí, že sa nový objav čím skôr začne používať a snaží sa urýchliť regulačný proces, ktorý ho umožní dostať na trh.

Po schválení úradmi by malo trvať len pár mesiacov, kým bude súčasťou utierok, tvárových masiek a ďalších produktov na trhu.

Ako ovplyvní život

Objasnil, že napríklad utierky zdražejú pridaním novinky len o niekoľko centov.

Jeho využitím v osobných ochranných pomôckach sa môže výrazne zmeniť situácia na letiskách, výletných lodiach, v obchodoch, fitness centrách, zdravotných zariadeniach, školách a podobne.

Vyzdvihol fakt, že takéto produkty pomôžu eliminovať infekcie súvisiace s bežným prechladnutím, chrípkou a inými vírusovými a bakteriálnymi infekciami, ktoré každý rok zasiahnu milióny ľudí, čo zapríčiňuje zatváranie škôl a obmedzenia v zamestnaní.

Podľa jeho názoru súčasná pandémia nie je poslednou takouto krízou v oblasti verejného zdravia a preto sú takéto produkty významné.

„Nemyslíme len na COVID, ale aj na ďalšie patogény a vírusové látky. Musíme byť pripravení na ďalšiu pandémiu,“ vyhlásil Whitten.