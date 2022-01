Obranná dohoda s USA umožní vznik amerických vojenských základní na Slovensku, tvrdí politológ (rozhovor)

NATO vs. Rusko

7.1.2022 -To si musí v prvom rade vyhodnotiť Slovenská republika, respektíve slovenská verejnosť – do akej miery je výhodná pre USA a pre Slovensko. Je zrejmé, že na základe návrhu zmluvy bude mať americký personál na území iného suverénního štátu v určených areáloch pomerne veľkú autonómiu.To nedokážem presne posúdiť, nepoznám právne podrobnosti. Faktom však je, že v Poľsku panuje o prítomnosti amerických ozbrojených síl do veľkej miery politická zhoda, čo je dané ich historickou skúsenosťou, z ktorej vyplývajú aj atlantistické tendencie v rámci poľskej spoločnosti. Poľsko je, samozrejme, kľúčový štát východného krídla NATO. Aj Maďarsko zohráva v americkom strategickom uvažovaní už dlhšie dôležitú úlohu, najmä v kontexte NATO a jeho južného a juhovýchodného krídla.Nie je náhodou, že tamojšie základne Pápa a predtým Taszár boli dôležité už pred vstupom Maďarska do NATO. Slovensko v tejto súvislosti znamená posilnenie východného krídla a nepochybne to súvisí s narastajúcim napätím v americko-ruských vzťahoch či vzťahoch NATO-Rusko. Predpokladám, že obsah zmlúv sa líši len v detailoch a miestnych špecifikách.Nie. Respektíve neviem o tom.Toto je jeden z kameňov úrazu. Odporcovia a obhajcovia žonglujú so slovami. Samozrejme, že to základne budú. Čo iné by to bolo? Už len to, že sa bude dohoda každoročne vyhodnocovať, znamená, že to nie je len nejaká efemérna záležitosť. Nedá sa predpokladať, aspoň v najbližšom čase, že si americké ozbrojené sily spravia z tých vymedzených areálov nedobytné pevnosti s veľkým počtom mužov v zbrani. Ale miera americkej suverenity v daných priestoroch a stanovené činnosti neznamenajú nič iné ako vznik základní v tom sémantickom zmysle, ktorý si s tým slovom spájame.Sú to nepochybne široké právomoci. Suverénny štát by mal mať aspoň nejakú teoretickú možnosť mať kontrolu nad vlastným územím a spojencami. Aj tí môžu napáchať incidenty, poznáme množstvo príkladov. Z Okinawy, Rammsteinu (hoci tam americké vojská neprišli pôvodne ako spojenecké), z Talianska a tak ďalej. Vznikajú z toho veľmi emocionálne a politicky vypäté situácie, vlny antiamerikanizmu a podozrenia z amerického (neo)kolonializmu. To by si mali uvedomovať predovšetkým americkí partneri pri tvorbe návrhov podobných zmlúv.Zmluva s Maďarskom z roku 2019 znie takmer identicky. Výnimka to teda rozhodne nie je.To je opäť niečo, o čom som hovoril už vyššie. Tieto de facto výhody, ktoré iný človek stíhaný na Slovensku nemá, sa opäť v určitých situáciách obrátia akurát tak proti americkým ozbrojeným silám a USA. Prinesie im to len zahraničnopolitické škody. Na druhej strane rozumiem snahe USA chrániť svoj personál pred prípadnými excesmi z druhej strany. Kľúčová je otázka, do akej miery je to rovnocenný spojenecký vztah, kto má väčší záujem o americkú vojenskú prítomnosť na Slovensku a kto by bol ochotnejší robiť ústupky.Je to výrazný ústupok Američanom. Ani partnerské policie v rámci Europolu nemôžu používať silu na území iného štátu, aj keby to bolo len kilometer za hranicou.Ak prijmeme fakt, že hovoríme o regulérnych základniach, tak je to bežný postup. Na všetkých väčších základniach majú americké ozbrojené sily vlastné bistrá, kiná a športoviská. Nie je to nič kontroverzné. Len to do istej miery znamená, že lokálne ekonomiky sa neposilnia natoľko, ako keby sa personál zo základní chodil stravovať a nakupovať do miestnych obchodných centier.Na určitý typ tovaru áno. Najmä na ten, ktorý je považovaný za nevyhnutný na chod základní. Mali by však o tom hostiteľskému štátu vystavovať príslušné potvrdenia.