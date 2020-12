Obrovský slalom v Courcheveli preložili na pondelok

Francúzski organizátori preložili nedeľňajší obrovský slalom Svetového pohára alpských lyžiarok v Courcheveli na pondelok. Dôvodom sú nepriaznivé počasie a snehové podmienky. Na štarte sa mala predstaviť aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ktorá obsadila v sobotňajšom obrovskom slalome tretie miesto.





Pretekárska jury po kontrole zjazdovky v nedeľu ráno rozhodla, že podmienky sú príliš náročné a nemôže zaručiť bezpečnosť pretekárok. V pondelok odštartuje prvé kolo o 10.00 h a druhé sa začne o 13.00 h. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zverejnila časy súťaže na svojom profile na facebooku.V sobotu sa z triumfu tešila Talianka Marta Bassinová pred Švédkou Sarou Hectorovou a Vlhovou, ktorá v hustom snežení a hmle zaostala za víťazkou o 0,59 s. Slovenská reprezentantka figuruje na čele celkového poradia prestížneho seriálu. "Dnešné preteky zrušili pre zlé podmienky na trati, pretože to bolo naozaj rozbité. Presunuli to na pondelok, takže máme voľno, trochu si oddýchneme a ideme opäť na to," referovala Vlhová v dejisku podujatia.