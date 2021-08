Očkovacia prémia je hitom. Už sa prihlásili desaťtisíce ľudí, ale bol aj jeden technický problém

s tým, že o očkovaciu prémiu je obrovský záujem. Prvý nápor registrácií systém podľa rezortu zvládol.

2.8.2021 - O očkovaciu prémiu sa do pondelňajšieho rána prihlásili desaťtisíce ľudí. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo financií SRMinisterstvo po spustení o 18:30 evidovalo viaceré podnety od ľudí, ktorým chodili potvrdzujúce SMS a e-maily niekoľkokrát za sebou.Tento technický problém sa mohol vyskytnúť u prihlásených do 20:24, ale v súčasnosti už systém funguje ako má. Potvrdzujúce SMS by mali mať zároveň už teraz v telefóne všetci, ktorí sa registrovali počas nedeľného večera.Všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus sa môžu prihlásiť na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk.