Nezáujem o očkovanie proti COVID-19 je mýtus, ukazujú dáta NCZI

Minister Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) sa ho totiž snaží všemožne podporiť.

Zvýhodňovanie zaočkovaných v rámci cestovania do a zo zahraničia, lotéria či spotredkovateľský bonus, ako aj samotná reklamná kampaň – to všetko má pomôcť prilákať viac ľudí, aby si vybrali vakcínu proti ochoreniu COVID-19.

To, že o očkovanie je už len malý záujem, „naoko“ podporujú aj informácie z regiónov. Na východe krajiny bol menší záujem badateľný od začiatku, napriek tomu však veľkokapacitné očkovacie centrá stále fungujú.

V Bratislavskom samosprávnom kraji zase počas víkendu informovali, že každý, kto má záujem o vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech, sa môže prísť zaočkovať aj bez objednaného termínu.

88-tisíc záujemcov týždenne

Aj táto správa vyznieva tak, že vakcín a termínov na očkovanie je ďaleko viac, ako ľudí, ktorí sa chcú nechať vakcinovať. Opak je však pravdou, v Čakárni na pridelenie prvého termínu očkovania proti ochoreniu COVID-19 k 4. júlu čakalo viac ako 50-tisíc ľudí.

Zdá sa, že tento stav je aktuálny už dlhšie, ako minulý týždeň upozornili aj analytici projektu Dáta bez pátosu na sociálnej sieti.

„Na termín čaká vyše 50-tisíc ľudí. A porastie to. Väčšina odbornej obce už od mája rozpráva o prázdnej čakárni. Nehrozí,“ uviedli matematici, ktorí v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 okrem analýz už rok a pol pripravujú aj predikcie.

To, že počet nových žiadostí o očkovanie porastie, portálu potvrdila portálu vZdravotníctve.sk aj hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch: „V priemere sa za posledné týždne do čakárne hlási každý týždeň cca 88-tisíc záujemcov.“

Dlhé „čakačky“

Z dostupných údajov spracovaných Inicatívou Veda pomáha vyplýva, že za jeden týždeň sa na Slovensku pridelí takmer 90-tisíc termínov na očkovanie, čo značí, že každý týždeň sa stíhajú pokryť „nové“ záujmy.

V Čakárni však niektorí ľudia na termín čakajú aj niekoľko týždňov. Systém prideľovania termínov na očkovanie je totiž nastavený tak, že napríklad pozvánku pre 16-ročné dievča bude systém stále odsúvať, lebo sa do Čakárne vždy prihlási nový nezaočkovaný päťdesiatnik.

Systém tak vždy uprednostní staršieho a pozve ho na termín skôr, ako 16-ročné dievča, ktoré možno čaká aj týždne. Portálu vZdravotníctve.sk to potvrdila hovorkyňa NCZI Bauch.

Dodala tiež, že „pokiaľ mladší už má pridelený termín a prihlásil sa do toho istého očkovacieho centra starší záujemca, mladšiemu nie je pridelený termín zrušený“. Dĺžka čakania podľa jej slov závisí aj na výbere vakcíny.

Pätina neprišla

Pre tých, ktorí v Čakárni čakajú na pridelenie už niekoľko týždňov, je preto jediná šanca, ako sa dostať čo najrýchlejšie k prvej dávke vakcíny, jedine prihlásiť sa ako dobrovoľník, ak očkovacie centrum v jeho mieste pobytu takúto možnosť poskytuje.

Mnohí to skúšajú aj tak, že jednoducho fyzicky čakajú pred očkovacími centrami v čase, kedy sa má s očkovaním podľa harmonogramu končiť a dúfajú, že na nich vyjde dávka za niekoho, kto sa na očkovanie nedostavil.

Podľa Tomáša Szalaya, riaditeľa Odboru zdravotníctva BSK, ktorý má na starosti Veľkokapacitné očkovacie centrum na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, v sobotu neprišla pätina pozvaných.

Szalay nešpecifikoval, či išlo o tých, ktorí mali dostať len prvú alebo aj druhú dávku. Odborníci vo svete však v týchto dňoch pripomínajú, že komplexnú ochranu proti koronavírusu človek získa až po druhej dávky vakcíny.

Iba jedna dávka

Skúsenosti zo sveta ukazujú, že ľudia, ktorí sa nechali zaočkovať iba jednou dávkou, predstavujú z hľadiska šírenia nových infekčnejších variantov problém. Svetoví vedci upozorňujú, že takto pandémiu neporazíme.

Dôkazom je aj dianie v juhoamerickom štáte Čile, kde počas júna museli úrady pristúpiť k ďalšiemu lockdownu vzhľadom na rastúci počet nových prípadov. Zaočkovaných majú pritom viac ako 67 percent obyvateľov.

Používajú ale najmä čínske vakcíny, ktoré majú nižšiu účinnosť ako očkovacie látky, ktoré schválila Európska lieková agentúra. Kritici vláde tiež vyčítajú, že príliš skoro zrušila opatrenia, teda v čase, kedy bolo len málo ľudí plne zaočkovaných, čo viedlo k vzniku nových ohnísk.

Opakované pozývanie

U nás môže nastať podobný scenár pri tretej vlne. Na druhú dávku očkovania na Slovensku čaká necelých 225-tisíc ľudí. Je však otázne, koľkí z nich sa druhou dávkou zaočkovať pôjdu a koľkí nie. Podľa NCZI sa toto číslo nedá určiť.

Dôvodom je, že zrušenie registrácie pred druhým termínom už nie je možné, takže ľudia sú opakovane pozývaní na ďalšie termíny, ak o nich nemajú v NCZI informáciu z vakcinačných centier.

„Rovnako tak dáta z vakcinačných centier prichádzajú s oneskorením, preto nie je zo strany NCZI možné vyhodnotiť a presne určiť koľko ľudí si druhú dávku nenechalo pichnúť,“ dodala Bauch.

V Spojených štátoch je to napríklad nezanedbateľný počet, už koncom apríla The New York Times informovali, že osem percent z tých, ktorí sa nechali očkovať vakcínami od Pfizer/BioNTech či Moderna, si neprišlo po druhú dávku.