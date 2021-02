Od pondelka 8. februára začne platiť na Slovensku COVID automat. Čo nás od pondelka čaká?

Regionálni hygienici však neodporučia ich otvorenie v deviatich čiernych okresoch.

Otváranie sa týka materských škôl, prvého stupňa základných škôl a končiacich ročníkov stredných škôl.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího obsahuje prijaté uznesenie len malé zmeny oproti tomu, ako o opatreniach komunikovali v stredu členovia vlády.

Britskú mutáciu môžu mať až tri štvrtiny infikovaných ľudí na Slovensku. Ukázali to výpočty Inštitútu zdravotníckych analýz. Zo 1962 skúmaných vzoriek malo mutáciu až 74 % ľudí s koronavírusom.

Od budúceho týždňa budú musieť mať zamestnanci negatívny test aj na cestu do práce. V čiernych okresoch budú potrebovať pracovníci nový test každých 7 dní, v červených každých 14 dní a v ružových každých 21 dní.

Zamestnanci cestujúci do práce hromadnou dopravou budú na celom území Slovenska potrebovať negatívny test starý najviac 7 dní. Platí to aj pre okresy, ktoré nie sú čierne.

Na Slovensku budú po novom prioritne očkovať aj učiteľov. Využije sa na to vakcína od firmy AstraZeneca, ktorej by v najbližších dňoch mohlo prísť 20-tisíc dávok, povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Od pondelka nebude potrebný negatívny test na pobyt v prírode. Do prírody budú môcť ľudia cestovať aj do iného okresu, ale s najviac 7 dní starým testom.

Od pondelka budú môcť byť otvorené záhradkárstva. „Aby sa ľudia dostali k sadeničkám,“ povedal minister Marek Krajčí.