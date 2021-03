Odíde Messi z Barcelony do Paríža? Tréner Koeman ho chce ešte presvedčiť o budúcnosti tímu

Koeman ubezpečil fanúšikov

Barcelone sa celkom darí

Messiho treba aj zaplatiť

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Lionel Messi síce strelil v odvete osemfinále Ligy majstrov obligátny gól, ale jeho FC Barcelona po remíze 1:1 na trávniku tímu Paríž Saint-Germain sa rozlúčil s najprestížnejšou klubovou futbalovou súťažou. A viacerí pozorovatelia vravia, že Messi sa týmto zápasom rozlúčil s Ligou majstrov v drese Kataláncov.Všeobecne sa očakáva, že v lete tohto roku z Barcelony odíde a namieriť by mohol práve do tímu PSG, kde hráva jeho niekdajší brazílsky spoluhráč Neymar Tieto špekulácie podporujú aj Messiho dobré vzťahy s hráčmi francúzskeho majstra.Po stredajšom zápase bol v družnom rozhovore s francúzskym útočníkom Kylianom Mbappém , objal sa s trénerom Mauriciom Pochettinom a ďalší krajan Ángel di María mu dokonca venoval bozk na rameno.Iného názoru je tréner FC Barcelona Ronald Koeman . Niekdajší holandský reprezentačný obranca ubezpečil fanúšikov FCB, že urobí všetko pre zotrvanie argentínskej legendy na Camp Nou."Leo sa sám rozhodne o svojej budúcnosti, nikto to neurobí za neho. Sám však vidí, že FC Barcelona je na správnej ceste a že toto mužstvo určite má budúcnosť. To by teda mohol byť dôvod na to, aby s nami zostal aj naďalej," vyhlásil Ronald Koeman.Jeho slová podporujú zlepšené výsledky tímu v španielskych súťažiach. V La Lige sa Koemanov mančaft priblížil na 6 bodov lídrovi Atléticu Madrid a v Copa del Rey FC Barcelona nedávno po výsledkovom obrate vyradil FC Sevilla a postúpil do finále.Barcelona nepozná trpkosť prehry už v 16 domácich ligových zápasoch, mužstvo počas tohto obdobia dosiahlo 13 víťazstiev a 3 remízy.Messi vyjadril presvedčenie odísť z Barcelony po takmer 20 rokoch už vlani v lete. To keď bol frustrovaný pod vplyvom vysokej prehry 2:8 v Lige majstrov s neskorším šampiónom Bayernom Mníchov a tiež výrazne kritizoval herný prejav mužstva.Napokon sa rozhodol naplniť zmluvu v Katalánsku a o svojich ďalších plánoch až dosiaľ verejne mlčal. Oficiálne sa chce rozhodnúť až po skončení tejto sezóny.Čerstvo zvolený prezident FCB Joan Laporta je však presvedčený o tom, že práve on je ten správny muž na to, aby presvedčil Messiho o zotrvaní na Camp Nou.Španielske médiá dávajú väčšiu šancu tomu, že gólonosný Argentínčan predsa len odíde. Zároveň uznávajú, že nie je veľa klubov, ktoré by si ho mohli dovoliť zaplatiť.Messi zarába ročne 138 miliónov eur a ak by toľko niekto chcel venovať hráčovi pred jeho 34. narodeninami, tak jedine francúzsky PSG.