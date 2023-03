Odovzdanie stíhačiek Ukrajine je ústavne čisté, garantuje Heger. Pellegrini krok vlády rešpektuje, ale nemala na to právo

Neobrátili sa na ústavný súd

Pellegrini kompenzácie nenamieta

19.3.2023 - Predseda vlády Eduard Heger garantuje občanom, že odovzdanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine je ústave „čisté". Vyhlásil to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS.„Bolo to koordinované s pani prezidentkou," povedal Heger. Doplnil, že viacerí ministri pôvodne avizovali, že ohľadne odovzdania lietadiel majú otázky a v prípade, že by bolo odovzdanie protiústavné, by tento krok nepodporili.„My sme to schválili jednohlasne, to znamená, že všetci ministri na vláde zahlasovali za tento spôsob," vyhlásil Heger.Šéf opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini v tejto súvislosti uviedol, že rozhodnutie vlády rešpektuje. Kabinet však podľa neho na takéto rozhodnutie nemal právo.Zároveň zdôraznil, že ho mrzí, že sa vláda neobrátila na Ústavný súd SR . „Tam samotná vláda nemala v tom jasno," dodal s tým, že vláda sa touto témou zaoberala namiesto iných problémov, ktoré trápia občanov.Heger tiež povedal, že Slovensko dostane za odovzdanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine 200 miliónov eur z mierového nástroja Európskej únie a ďalších 700 miliónov od ďalších spojencov ako Spojené štáty Americké ako kompenzáciu na novú vojenskú techniku.Nekonkretizoval, akú techniku má Slovensko obdržať, podľa neho však zvýši obranyschopnosť štátu.MiGy podľa Hegera boli pre Slovensko ďalej nepoužiteľné, pretože na ne nemáme náhradné diely ani technikov. „Ukrajinci majú svoje vlastné fabriky, vedia si ich opravovať," zdôraznil Heger s tým, že stroje budú chrániť ukrajinských civilistov.Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že kompenzácie za MiGy nenamieta. „Zníženie obranyschopnosti nie je v úvahe, pretože tie lietadlá nepoužívame a máme inak chránený vzdušný priestor," povedal.Zároveň Pellegrini zdôraznil, že spomenutých 700 miliónov eur príde na Slovensko v podobe nových zbraní. Pokiaľ však ide o zvyšné financie, tie by podľa neho mohli ísť do sociálnej oblasti.