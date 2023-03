Ruské jednotky vykonávajú najmenej útočných operácií od januára, podľa Britov vyčerpali bojovú silu

17.3.2023 (SITA.sk) - Ruské jednotky dočasne vyčerpali bojové schopnosti svojich rozmiestnených formácií na Ukrajine a majú jednu z najnižších mier ofenzívnych operácií minimálne od januára 2023. V najnovšej správe to tvrdí britské ministerstvo obrany.Je to pravdepodobne preto, že ruské sily dočasne vyčerpali bojovú silu nasadených formácií do takej miery, že ani lokálne útočné akcie nie sú v súčasnosti udržateľné.Ruskí lídri sa pravdepodobne budú snažiť obnoviť útočný potenciál síl, keď doplnia zásoby personálu a munície. Medzitým budú velitelia pravdepodobne nútení vybrať si medzi vedením útočných operácií a vedením dôveryhodnej obrany celej línie.