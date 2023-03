Smer, Taraba a Kuffovci chcú diplomatické riešenie vojny na Ukrajine a požiadavky majú aj na dočasne poverenú vládu

Odmietajú eskaláciu napätia

O stíhačkách nemali rozhodnúť

18.3.2023 (SITA.sk) - Poslanci za stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) predkladajú do parlamentu návrh na schválenie stanoviska k podpore diplomatického riešenia vojenského konfliktu na Ukrajine a k ohrozeniu ekonomických záujmov Európskej únie, jej členských štátov a občanov v kontexte tohto konfliktu.Medzi predkladateľmi sú aj traja nezaradení poslanci Tomáš Taraba Filip Kuffa zo strany Život – Národná strana Skupina poslancov navrhuje schváliť, že „Slovenská republika podporuje v európskej politike uvážlivý prístup, ktorý neeskaluje napätie na Ukrajine, nepodporuje nárast vojenských aktivít jednej zo strán vojenského konfliktu. Predovšetkým preferuje diplomatické riešenie, ktoré primerane zohľadňuje záujmy oboch strán vojenského konfliktu.“V návrhu stanoviska sa tiež píše, že pre Slovenskú republiku sú neprijateľné neadekvátne opatrenia v európskej politike, ktoré by priamo alebo nepriamo viedli k ohrozeniu ekonomických záujmov Európskej únie, jej členských štátov a občanov.Poslanci žiadajú dočasne poverenú vládu, aby pri rokovaniach a hlasovaniach v orgánoch Európskej únie dôsledne rešpektovala toto stanovisko Národnej rady SR a tiež ústavné obmedzenia vyplývajúce z toho, že je dočasne poverená.Podľa ich názoru prezidentka Zuzana Čaputová nepoverila vládu na výkon kompetencie, ktorá by jej umožňovala rozhodnúť v tak zásadnej otázke vnútornej a zahraničnej politiky, akou je poslanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu.