Oficiálne vyšla kniha princa Harryho, fanúšikovia čakali v radoch

Kníhkupectvá v Londýne otvárali už o polnoci, aby vyhoveli dopytu po knihe memoárov britského princa Harryho. Oficiálne sa jej predaj začal v utorok.





Fanúšikovia čakali v radoch, aby si kúpili knihu v pevnej väzbe a Harryho príbeh "si vypočuli" priamo od neho, píše BBC. Predajca kníh Waterstones oznámil, že ide o jednu z najžiadanejších kníh v rámci predčasných objednávok "za posledné desaťročie".Kniha vyšla v rovnaký termín (10. januára) na celom svete v 16 jazykoch. Spolu s ňou je k dispozícii audiokniha, ktorú načítal samotný Harry.Niektoré časti memoárov boli zverejnené už v predošlých týždňoch a minulý týždeň sa dostala omylom do predaja v Španielsku, hoci len nakrátko, pripomína BBC.Harry na viac ako 410 stranách odhaľuje konflikty v britskej kráľovskej rodine, opisuje svoje detstvo i nezhody s príbuznými. Buckinghamský ani Kensingtonský palác sa ku knihe zatiaľ oficiálne nevyjadrili.Vojvoda zo Sussexu (Harry) čelí pre obsah svojej knihy kritike. Píše napríklad, ako ho brat a následník trónu princ William pri hádke údajne zvalil na zem, ako prišiel o panictvo, bral drogy alebo počas vojenskej služby v Afganistane zabil 25 ľudí. Vyslúžil si za to odsúdenie i posmech, napísala agentúra AFP.Princ Harry a jeho manželka Meghan sa v roku 2020 vzdali oficiálnych povinností v rámci kráľovskej rodiny a presťahovali sa do Kalifornie. Odvtedy uzavreli viacero lukratívnych zmlúv na zverejnenie svojho príbehu.