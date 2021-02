Princ Harry vyhral súdny spor s novinami ohľadom nepodloženého článku

Britský princ Harry vyhral súdny spor s týždenníkom The Mail on Sunday, ktorý napísal, že sa Harry po tom, ako ukončil svoju kráľovskú rolu, otočil k armáde chrbtom. Noviny sa musia 36-ročnému princovi ospravedlniť za urážku na cti a zaplatiť mu odškodné, informovala v pondelok tlačová agentúra Reuters.





Inkriminovaný článok z vlaňajšieho októbra hlásal, že Harry prerušil kontakt s príslušníkmi námornej pechoty britských ozbrojených síl, s ktorými mal neformálne vzťahy až do marca 2020, keď odstúpil od svojich kráľovských povinností.Týždenník ďalej napísal, že vnuk britskej kráľovnej Alžbety II., oficiálne titulovaný Vojvoda zo Sussexu, urazil armádu a ignoroval korešpondenciu od bývalého šéfa ozbrojených síl."Všetky tieto obvinenia sú lživé, čo akceptovali aj platformy The Mail on Sunday a MailOnline," uviedla Harryho právnička Jenny Afiová. Princ hodlá venovať vysúdené odškodné medzinárodnému športovému podujatiu Invictus Games, ktoré založil pre vojnových veteránov zranených v boji.Harry, ktorý desať rokov slúžil v ozbrojených silách a dvakrát aktívne pôsobil v Afganistane, predtým, ako sa stal vysoko postaveným kráľovským činiteľom na plný úväzok, bol svojou starou matkou v roku 2017 vymenovaný za honorárneho šéfa námornej pechoty.V rámci dohody dojednanej s kráľovnou a ďalšími vysoko postavenými členmi panovníckeho dvora sa však musel vzdať titulu, keď sa rozhodol opustiť oficiálne povinnosti a so svojou manželkou Meghan a synom Archiem sa presťahoval do USA.Britské médiá vtedy prinášali správy, že Harry bol nahnevaný, že sa musí vzdať svojich vojenských konexií, ktoré si veľmi vážil."Tieto nepodložené, falošné a ohováračské správy nepredstavujú len osobný útok na vojvodov charakter, ale aj nesprávne spochybnili jeho službu tejto krajine," dodala Afiová. Zdôraznila, že Harry je "hrdý na desať rokov vojenskej služby v mene Jej Veličenstva" a "vždy udržiaval aktívne vzťahy s týmito silami, pričom tak bude robiť aj v budúcnosti".Afiová v samostatnom vyhlásení po súdnom pojednávaní v Londýne uviedla, že Harryho oddanosť vojenskej komunite je "nespochybniteľná", dopĺňa stanica BBC.Vzťahy Harryho a Meghan s britskou bulvárnou tlačou sa zhoršili po tom, ako sa pár zosobášil v roku 2018.