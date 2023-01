Video: Richard Müller a Emma Drobná predstavili videoklip Na pohrebe lásky

Richard Müller vydal v októbri 2022 nový album Čierna labuť biela vrana. Pozitívne ho prijalo množstvo fanúšikov Richardovej hudby a rovnako aj hudobní kritici. Po singloch Všetko je po starom, Zmeškaný hovor prichádza tretí singel spoločne s videoklipom ku skladbe Na pohrebe lásky. V skladbe spolu Richardom účinkuje aj Emma Drobná.





Autorom hudby je Ondřej Gregor Brzobohatý, text napísal Peter Uličný, réžie sa zhostil producent albumu Jan P. Muchow."Bola to pocta, že so mnou chcel Richard spolupracovať. Človek sa z toho nesmie rozklepať a myslieť na to, aká legenda to je, aké skladby má. Bol som celkom nekompromisný i v tom, že som oslovil tých najlepších hudobníkov, akých poznám. Ondra Brzobohatý napísal hudbu k všetkým skladbám, fantastické texty napísal Peter Uličný. Ich úroveň je taká, že som nepočul toľko skvelých textov pohromade na jednej platni. Mám radosť, keď Richard hovorí, že je to jedna z jeho najlepších platní. Mám z toho dobrý pocit," uvádza na margo spolupráce producent albumu aj režisér videoklipu Jan P. Muchow.Zároveň dodáva: "Láska je téma pre všetkých, nech už máte rád kohokoľvek. Richard aj tvorcovia klipu majú radi všetkých."