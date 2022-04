OĽaNO kritizuje opozíciu, Hlas, Smer a extrémisti sa podľa Stančíka neštítia šíriť ruskú propagandu

Polarizujú spoločnosť a ohrozujú bezpečnosť

Fico kritizoval z luxusnej dovolenky

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Konanie opozície nadbieha ruskej vojnovej propagande a pomáha ju šíriť, tvrdia predstavitelia hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Mierové zhromaždenie strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) považujú poslanci OĽaNO za zneužitie pamiatky hrdinov druhej svetovej vojny a zneuctenie obetí súčasnej ruskej agresie na ukrajinskom obyvateľstve.Informoval o tom Matúš Mandrák z mediálneho tímu hnutia OĽaNO v tlačovej správe.„Hlas, Smer a extrémisti nemajú problém v mene lacných politických bodov ohrozovať bezpečnosť Slovenska. Už počas pandémie sme videli, že namiesto súdržnosti a podpory opatrení spolu s očkovaním spochybňovali a podkopávali každý krok vlády. Teraz sa zase neštítia nepokryte šíriť ruskú vojnovú propagandu. Niektorí predstavitelia opozície majú dokonca problém uznať, že agresiu na Ukrajine vyvolalo Rusko,“ uviedol poslanec Andrej Stančík (OĽaNO).Opozícia podľa neho takýmto konaním podkopáva ústavné zriadenie Slovenskej republiky, polarizuje spoločnosť a ohrozuje bezpečnosť občanov.Podľa predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Milana Vetráka (OĽaNO) poslanec Robert Fico (Smer-SD) ohrozil bezpečnosť personálu, ktorý bol zapojený do prevozu systému S-300 na Ukrajinu.„Máme tu niekoľkonásobného premiéra, ktorý si dobre uvedomoval, že zverejnením videa ohrozí ľudí, no napriek tomu to spravil, pretože pre neho je dôležitejšie huckať svojich fanúšikov proti vláde. Nehovoriac o tom, že celý prevoz S-300 kritizoval z luxusnej dovolenky, na ktorú sa priviezol súkromným lietadlom za 80-tisíc eur, teda v hodnote prevyšujúcej jeho oficiálne priznaný ročný plat," dodal Vetrák.