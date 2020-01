Ošetrovné na dieťa počas chrípky môže získať len jeden rodič. Aké tlačivá potrebujete?

Tlačivo vystaví aj lekár

Maximálna suma ošetrovného

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2020 - Pri chorobe dieťaťa si nárok na ošetrovné môže uplatniť vždy len jeden rodič. Rodičia sa tak nemôžu pri dieťati s jednou diagnózou vystriedať. Vzhľadom na začínajúcu sa chrípkovú sezónu na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Nárok na poberanie dávky trvá najviac 10 kalendárnych dní, samotná potreba ošetrovania, avšak už bez nároku na dávku, môže trvať aj dlhšie.Pri žiadosti o ošetrovné treba mať od pediatra potvrdený I. diel tlačiva Žiadosti o ošetrovné. "Ide o tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii a ktoré vystavuje príslušný lekár pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Inak Sociálna poisťovňa dávku ošetrovné nemôže priznať a vyplatiť," uviedol Višváder.Lekárom potvrdený I. diel tlačiva podľa neho treba odoslať najlepšie ihneď po vystavení do pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska - robí tak samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba."Ak ide o zamestnanca, ten tlačivo odovzdáva zamestnávateľovi, ktorý mu žiadosť pred odovzdaním do Sociálnej poisťovne potvrdí, resp. zamestnanec môže tlačivo po potvrdení zamestnávateľom odovzdať aj osobne do pobočky Sociálnej poisťovne, avšak podľa sídla zamestnávateľa," informoval hovorca poisťovne.Príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne treba odovzdať aj potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – ide o II. diel tlačiva Žiadosť o ošetrovné, potvrdené lekárom.Maximálne denné ošetrovné predstavuje v tomto roku 36,634 eura. Ošetrovné tak môže v tomto roku dosiahnuť maximálne 366,40 eura za 10 dní.Maximálnu sumu ošetrovného dostane v tomto roku ten rodič, ktorý ako zamestnanec vlani v hrubom zarábal najmenej 2 026 eur mesačne alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba mal mesačný vymeriavací základ najmenej 2 026 eur. Ošetrovné dosahuje 55 % z denného vymeriavacieho základu rodiča.