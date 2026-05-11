Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
Záujem o dietetické potraviny rastie. Union na ne vlani vynaložila viac ako 4,2 milióna eur
Tagy: Dietetické potraviny PR
Lekári najčastejšie predpisujú nutridrinky a bezlepkové pečivo.
Kým v roku 2024 zdravotná poisťovňa Union vynaložila na dietetické potraviny takmer 4 milióny eur, vlani suma ešte vzrástla a to o ďalších 300 000. Len za prvý štvrťrok tohto roku už výdavky dosiahli 1,15 milióna eur, čo naznačuje pokračujúci rast aj v tomto roku.
"Dlhodobo sledujeme rastúci dopyt po dietetických potravinách, ktorý súvisí nielen s lepšou diagnostikou, ale aj s dostupnosťou špecializovaných produktov pre pacientov. Aktuálne evidujeme viac ako 11 500 poistencov, ktorí ich majú predpísané ," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.
Medzi najčastejšie predpisované dietetické potraviny patria:
- tekutá výživa s vlákninou pre deti od 1 roka
- bezgluténový chlieb
- bezlepkové cestoviny
- umelé mlieko pre dojčatá s kolikami
- umelé mlieko pre dojčatá s alergiou na bielkovinu kravského mlieka
Problém špeciálneho stravovania sa pritom týka detí, i dospelých v rovnakej miere. Každým rokom je však pacientov viac. "Rast počtu pacientov poukazuje na to, že dietetická liečba je čoraz dôležitejšou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Správne nastavená výživa môže výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov," vysvetľuje Ingrid Dúbravová, revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne. Ako ďalej dodáva, dietetické potraviny sú pre rodiny aj finančnou záťažou a aj preto v Unione všetci dospelí poistenci a poistenky majú nárok na benefit na doplatky za lieky a dietetické potraviny až do výšky 300 eur. "Každému, bez ohľadu na vek či rodinný stav, vrátime doplatky za lieky a dietetické potraviny, len musia byť predpísané zmluvným lekárom a čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Pozor, je dôležité, aby boli zakúpené v lekárni na území Slovenska," upozorňuje I. Dúbravová.
