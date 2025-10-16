|
Štvrtok 16.10.2025
Meniny má Vladimíra
Denník - Správy
16. októbra 2025
P. Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami
Potvrdil, že vyšetrovanie prebieha.
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami. Uviedol to v reakcii na začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s jeho tvrdeniami. Potvrdil, že vyšetrovanie prebieha.
„Stojím si za všetkými vyjadreniami, ktoré som doteraz povedal, aj za tými, ktoré oni označili ako šírenie poplašnej správy,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii. Ozrejmil, že trestné oznámenie bolo podané po tom, ako predniesol závery vyplývajúce zo súdnoznaleckého posudku o vakcínach proti COVID-19, pre ktoré sa obrátil aj na generálnu prokuratúru. Informoval, že v tejto veci už vypovedal.
Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu (15. 10.) potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Kotlára. Konanie vedie vo veci, obvinenie nezniesla voči žiadnej osobe.
O začatí stíhania ešte predtým informovala opozičná SaS. Hovorila, že sa vedie pre spochybňovanie bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. Pripomenula, že na splnomocnenca ešte v marci podala trestné oznámenie.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) Kotlárovi vyjadril podporu. Vyhlásil, že za ním stojí. Deklaroval, že ani začatie trestného stíhania nezmení postoj voči jeho osobe. Kotlára označil za čestného a slušného človeka.
