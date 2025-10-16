Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. októbra 2025

P. Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami



Potvrdil, že vyšetrovanie prebieha.



Zdieľať
P. Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami

Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami. Uviedol to v reakcii na začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s jeho tvrdeniami. Potvrdil, že vyšetrovanie prebieha.


„Stojím si za všetkými vyjadreniami, ktoré som doteraz povedal, aj za tými, ktoré oni označili ako šírenie poplašnej správy,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii. Ozrejmil, že trestné oznámenie bolo podané po tom, ako predniesol závery vyplývajúce zo súdnoznaleckého posudku o vakcínach proti COVID-19, pre ktoré sa obrátil aj na generálnu prokuratúru. Informoval, že v tejto veci už vypovedal.

Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu (15. 10.) potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Kotlára. Konanie vedie vo veci, obvinenie nezniesla voči žiadnej osobe.

O začatí stíhania ešte predtým informovala opozičná SaS. Hovorila, že sa vedie pre spochybňovanie bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. Pripomenula, že na splnomocnenca ešte v marci podala trestné oznámenie.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) Kotlárovi vyjadril podporu. Vyhlásil, že za ním stojí. Deklaroval, že ani začatie trestného stíhania nezmení postoj voči jeho osobe. Kotlára označil za čestného a slušného človeka.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Vládny splnomocnenec Peter Kotlár čelí trestnému stíhaniu pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy (15. 10. 2025)
 Peter Kotlár nateraz vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca (25. 8. 2025)
 Opozícia reaguje na výsledky analýzy SAV o vakcinách (21. 8. 2025)
 Slovenská akadémia vied: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky (21. 8. 2025)
 Drucker: Na analýzu mRNA vakcín proti C0VID-19 treba asi 350.000 eur (6. 5. 2025)
 Od tvrdení P. Kotlára sa ostro dištancuje 361 lekárov a farmaceutov (6. 5. 2025)
 Zisteniam vládneho splnomocnenca Kotlára neveria takmer dve tretiny opýtaných Slovákov (23. 4. 2025)
 Drucker: Súhlasíme s analýzou, no Kotlár musí predložiť svoje závery (23. 4. 2025)
 Fico: Do realizácie analýzy SAV nebude SR odoberať vakcíny proti covidu (23. 4. 2025)
 Robert Fico opäť podporil Petra Kotlára. Robert Fico v stredu na rokovaní vlády navrhne, aby Slovenská akadémia vied urobila ďalšiu analýzu mRNA vakcín. (22. 4. 2025)



nasledujúci článok >>
Premiér Fico: Prvý let Wizz Airu z Bratislavy do Košíc poletí 21. novembra
<< predchádzajúci článok
Ťažko skúšaná pečeň: Detox nie je trend, ale nutnosť

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 