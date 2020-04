Pandémia koronavírusu vyprázdnila ulice a obmedzila dopravu, vďaka tomu sa Zem menej otriasa

Seizmický hluk poklesol

Ľudia počúvajú varovania úradov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.4.2020- Pandémia nového koronavírusu vyprázdnila ulice miest, obmedzila dopravu po celom svete a dokonca spôsobila aj to, že sa Zem menej otriasa.Seizmológovia po celom svete zaznamenávajú menej okolitého seizmického hluku, ktorý tvoria vibrácie vytvorené vozidlami a ľuďmi. Nedostatok takéhoto hluku spôsobil, že sa vrchná zemská kôra pohybuje o trochu menej, informuje televízia CNN.Na tento fenomén poukázal v Bruseli geológ a seizmológ z Belgického kráľovského observatória Thomas Lecocq. Od polovice marca, keď v krajine začali zatvárať školy, podniky a zaviedli ďalšie opatrenia, v metropole Belgicka poklesol okolitý seizmický hluk zhruba o 30 až 50 percent. Takáto úroveň hluku býva podľa jeho slov na Vianoce.Vďaka poklesu seizmického hluku môže Lecoq s kolegami zaznamenávať menšie zemetrasenia a ďalšie seizmické udalosti, ktoré by inak niektoré seizmické stanice nezaregistrovali. Medzi nimi je napríklad vyše storočná stanica v Bruseli, ktorá je podľa Lecocqa za bežných okolností "prakticky nepoužiteľná".Seizmológovia namiesto nej používajú skôr inú stanicu s vrtom, ktorá má v zemi zavedenú trubicu a cez ňu monitoruje seizmickú aktivitu. "V súčasnosti, pretože je mesto tiché, je (stanica) takmer rovnako dobrá, ako tá v zemi," vysvetlil vedec.Grafy znázorňujúce hluk vytvorený ľuďmi sú podľa Lecocqa dôkazom toho, že ľudia počúvajú varovania úradov, aby zostali doma a aktivitu mimo neho obmedzili na minimum."Zo seizmologického hľadiska, môžeme ľudí motivovať a povedať 'OK, ľudia. Máte pocit, že ste doma sami, ale môžeme vám povedať, že je každý doma. Každý robí to isté. Každý rešpektuje pravidlá," povedal.Podľa Raphaela De Plaena z mexickej Universidad Nacional Autónoma sa dajú dáta použiť aj na identifikáciu toho, kde opatrenia nefungujú, tak ako by mali."Ľudia, ktorí rozhodujú, by to v budúcnosti mohli použiť, aby zistili 'OK, nerobíme to dobre. Potrebujeme na tom popracovať a uistiť sa, že to ľudia rešpektujú, pretože toto je v záujme každého," vysvetlil De Plaen.