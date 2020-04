Tvrdšie opatrenia podľa Matoviča zoberú Slovákom zo slobody a budú slzy a strádanie

aktualizované 3. apríla 9:19





Diskusia o blackoute

Matovičov príspevok na Facebooku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 -Počas Veľkej noci chce premiér Igor Matovič prijať výraznejšiu reguláciu voľného pohybu. V piatok má zasadať Ústredný krízový štáb, ktorý bude riešiť aj Veľkú noc."Môže sa to zvrhnúť a Slovensko sa premixuje, čo sme si vydobyli drastickou disciplínou zrazu všetko pokazíme v priebehu pár dní," uviedol Matovič po štvrtkovom rokovaní vlády.Na toto obdobie by sa podľa neho mala prijať výrazne tvrdšia regulácia voľného pohybu. Ako premiér informoval, súčasťou krízového štábu by sa mal stať aj bývalý štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Ján Marosz. "Každá dobrá, pracovitá a lojálna ruka je pre nás dobrá," konštatovalAko premiér konštatoval, možný blackout znamená, že utlmené a spomalené Slovensko sa spomalí ešte viac, aby sa koronavírus nešíril. Chce diskutovať aj o tomto riešení. Ako konštatoval, môžu u nás zomierať stovky až tisícky ľudí."Verím, že nikto z nás si nechce zobrať na svedomie týchto ľudí. Budem bojovať do poslednej chvíle, aby som presvedčil aj svojich kolegov, aby som im vysvetlil, že je v prvom rade zodpovednosťou vlády chrániť ľudské životy. Zároveň, keď s tým vieme potiahnuť aj ekonomiku, to je ideál," uzavrel.Matovič svoje slová potvrdil aj vo štvrtok neskoro večer. "Musíme ešte pritvrdiť, prepáčte," napísal na sociálnej sieti Facebook na margo boja s koronavírusom. Zároveň dodal, že tvrdšie opatrenia Slovákom zoberú zo slobody a budú slzy a strádanie. No iba tak zachránime stovky či tisíce životov našich blízkych, dodal."Opatrenia, ktoré sme spustili, nás posunuli na tretie miesto na svete v ochrane ľudí pred koronou! Preto, ak nepoľavíme a pritvrdíme ešte viac v našom doterajšom ´blackoute´, t.j. vypínaní/spomalení Slovenska, hnusobu porazíme," napísal premiér.