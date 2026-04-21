Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
Parkovací systém ako kašička na peniaze Bratislavčanov aj zanedbávané nájomné bývanie. Kandidáti na primátora pomenovali najkritickejšie témy
Kandidáti na primátora Bratislavy pre SITA priblížili, ktoré témy považujú za kritické a ktoré oblasti si podľa nich vyžadujú urgentné zásahy a ...
21.4.2026 (SITA.sk) - Kandidáti na primátora Bratislavy pre SITA priblížili, ktoré témy považujú za kritické a ktoré oblasti si podľa nich vyžadujú urgentné zásahy a riešenia. Svoju kandidatúru zatiaľ oznámilo šesť záujemcov.
Okrem súčasného primátora Matúša Valla kandiduje aj mestský poslanec Martin Winkler, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová a predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš. Záujem o funkciu ohlásila aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Doprava, bezpečnosť a bývanie
Súčasný primátor Matúš Vallo považuje za najdôležitejšie oblasti dopravu, bezpečnosť a bývanie. „V oblasti dopravy sme zrekonštruovali dve električkové radiály a vybudovali novú petržalskú trať. Už tento rok sa začne aj rekonštrukcia Ružinovskej radiály," uviedol.
V budúcom volebnom období chce v prípade svojho zvolenia začať realizáciu ďalšej novej trate Košická/Pribinova a do prípravnej fázy dostať aj projekt predĺženia električkovej trate z Dúbravky do Borov. Spustené budú tiež nové trolejbusové trate.
„V rámci individuálnej dopravy chceme čo najskôr rozšíriť cestu od Slnečníc po odbočku na Jarovce a zrealizovať predĺženie Saratovskej až do Borov, na čo už máme stavebné povolenie a potrebujeme k tomu ešte zabezpečiť financovanie," doplnil Vallo.
Spolupráca so štátnou políciou
„V oblasti bezpečnosti už dnes máme najviac hliadkujúcich mestských policajtov uliciach, ale ich celkový počet chceme ďalej zvýšiť. Rozbehli sme veľmi dobrú spoluprácu so štátnou políciou pri riešení problému v lokalite 500 bytov a ešte viac sa zameriame na ďalšie najviac problémové oblasti, ktorými sú dnes napríklad Trnavské mýto, Zátišie, Kamenné námestie a Námestie SNP," vymenoval problémy Bratislavy v oblasti bezpečnosti. Za dôležitú považuje tiež tému nájomného bývania, ktorá bola roky zanedbávaná.
„Preto sme sa pustili do viacerých opatrení na podporu bývania. Či už je to rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, vlastná výstavba nájomných bytov, ale aj založenie mestskej nájomnej agentúry, ktorá pomáha ľuďom pri hľadaní dostupného a stabilného bývania," priblížil primátor súčasné riešenia na podporu bývania.
Vallo tiež pripomenul, že Bratislava sa ako jediné mesto na Slovensku dokázala transparentne dohodnúť s developermi, že za zmenu územného plánu v prospech zvýšenia podielu obytnej funkcie v území, vo forme kontribúcie prevedú mestu do vlastníctva 25 percent bytov, ktoré vďaka tomu postavia „Takto sú na ceste pre obyvateľov Bratislavy už stovky bytov," skonštatoval šéf bratislavskej samosprávy.
Je potrebná pomoc štátu
V apríli 2025 dokončilo hlavné mesto výstavbu prvého domu s nájomnými bytmi od roku 2014. Ide o dom so 103 nájomnými aj náhradnými bytmi na Muchovom námestí v Petržalke, ktoré už zabývali rodiny. V druhej etape tohto projektu pribudne s druhou bytovkou ďalších približne 50 nájomných bytov. „Zároveň pripravujeme výstavbu ďalšieho nájomného bytového domu na Terchovskej ulici v bratislavskom Ružinove a na Žitavskej ulici vo Vrakuni," doplnil Vallo.
Ako dodal, pri všetkých troch témach nejde o oblasti, ktoré potrebujú zmenu, ale skôr pomoc štátu. Tá môže podľa Valla zjednodušiť výstavbu nájomných bytov, pridať kompetencie mestským policajtom a dokončiť dopravné traumy hlavného mesta, medzi ktoré patrí stále nedokončené prepojenie diaľnic D1 a D4 pri Triblavine a severný obchvat Bratislavy cez Malé Karpaty, čo by výrazne znížilo tranzit na existujúcich obchvatoch a zrýchlilo aj prepojenie vzdialenejších mestských častí.
Hospodárenie, doprava a parkovací systém
Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler považuje za najväčšie deficity hlavného mesta jeho hospodárenie, zlú dopravnú situáciu a neférový parkovací systém, ktorý podľa neho slúži len ako kasička magistrátu na peniaze Bratislavčanov.
„Bez zdravých financií sa budú len ťažko realizovať projekty na zlepšenie života v našom meste.Tu treba začať a spôsobov ako zlepšiť finančnú situáciu nášho mesta je veľmi veľa," myslí si Vallov protikandidát.
Winkler chce v prípade svojho zvolenia za primátora Bratislavy riadiť dopravu so skutočnými expertmi, ktorých nedávno predstavil. Ide o Tibora a Petra Schlossera, ktorí sa téme dopravy ako odborníci venujú dlhé roky.
„Budeme sa rozhodovať na základe dát a s dlhodobým plánom aspoň na 20 rokov dopredu," vysvetlil kandidát na primátora. V prípade svojho zvolenia ďalej sľubuje zmenu parkovacieho systému PAAS od podlahy a jeho zásadnú úpravu v prospech Bratislavčanov.
Zvýšenie kvality života obyvateľov
Ďalšia Vallova protikandidátka Dana Čahojová hovorí, že Bratislava musí výrazne popracovať na zvýšení kvality života obyvateľov. „Všetky okolité hlavné mestá nás predbehli, najvýraznejšie asi Budapešť. Bratislava sa naopak každoročne v rebríčkoch prepadáva, hoci za rohom máme Viedeň, mesto s najvyššou kvalitou života na svete," zdôraznila kandidátka na primátorku. So spomínaným podľa nej súvisí aj odliv mozgov, čo by mohol zvrátiť rozvoj technologicko-akademickej zóny. Podľa Čahojovej najväčšie problémy ľudia každodenne zažívajú na cestách.
„Strácajú svoj drahocenný čas v kolónach bez ohľadu na to, či sú v MHD alebo v aute," zdôraznila. Ďalším stresom je podľa nej nájsť večer miesto na zaparkovanie v mieste bydliska a strach z vysokých pokút. „Ľudia veľmi zle vnímajú aj zanedbané verejné priestranstvá, všadeprítomné grafity a prítomnosť osôb s asociálnym správaním, čo znižuje pocit bezpečia," myslí si Vallova protikandidátka.
Za najväčší prísľub do budúcna teda považuje Čahojová udržanie talentovaných mladých ľudí v Bratislave, rozvoj medzigeneračnej solidarity a skvelú polohu mesta na brehu rieky, úpätí hôr ale zároveň uprostred zelene, ktoré sa rozvíja s rešpektom k tomu pôvodnému.
Masívny rozvoj nájomného bývania
Kandidát na primátora Miroslav Heredoš považuje za najväčší problém Bratislavy parkovaciu politiku, ktorá podľa neho mnohým občanom viac ubližuje, ako reálne pomáha. „Takisto je problém to, že sa mestu nepodarilo dostať do MHD občanov v zásadne vyššom počte a namiesto toho, aby ich cenovo motivovalo, tak vedie otvorenú vojnu voči motoristom," uvádza ďalší Vallov protikandidát. Ďalším problémom, ktorý potrebuje riešenie, je podľa Heredoša rozvoj nájomného bývania.
„Mojím cieľom je naštartovať masívny rozvoj nájomného bývania a tlak na developerov, aby s takýmto bývaním masívne pomohli; cieľ musí byť zastaviť bezbrehú komerčnú výstavbu a zameranie sa na rozvoj nájomného bývania, ktoré (po vzore Viedne) reálne pomôže - vzhľadom na neúmerné ceny bytov a ťažko naplniteľné podmienky bánk pri hypotékach - mnohým mladým bratislavským rodinám," uviedol. Heredoš ďalej upozornil na mestskú firmu Metro Bratislava.
„Je potrebné jej venovať obrovskú mieru pozornosti a docieliť, aby začala stavať, alebo rekonštruovať mestské priestory na mestské byty v oveľa väčšom merítku," uzavrel.
