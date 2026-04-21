Prečo ľudia čakajú na operáciu dlhšie, ako by mali? VšZP analyzovala príčiny a zavádza opatrenia


Tagy: Operácia PR zdravotné poistene

Nie všetky sú na strane zdravotnej poisťovne. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) analyzovala príčiny prekročení stanovených lehôt a na základe zistení zavádza konkrétne opatrenia. Cieľ je ...



21.4.2026 (SITA.sk) - Nie všetky sú na strane zdravotnej poisťovne. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) analyzovala príčiny prekročení stanovených lehôt a na základe zistení zavádza konkrétne opatrenia. Cieľ je jednoznačný. Každý poistenec by mal na zákrok čakať maximálne toľko, koľko stanovuje zákon.


Analýza príčin prekročení maximálnych lehôt časovej dostupnosti odhalila, že za väčšinou prípadov stoja obmedzenia mimo dosahu poisťovne. Najčastejším dôvodom sú personálne kapacity na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú približne za 38 percent všetkých prekročení. Na druhom mieste sú okolnosti na strane samotného pacienta: v takmer 28 percentách prípadov ľudia požiadajú o konkrétneho lekára alebo z osobných dôvodov o posunutie termínu zákroku. Finančné limity zo strany poisťovne stoja len za 2 percentami prípadov.

"Analýza nám ukázala, kde sú úzke hrdlá systému. Nepoužívame ju ako výhovorku, používame ju ako mapu. Vieme, kde treba tlačiť, s kým rokovať a čo meniť," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.

Najväčšia zdravotná poisťovňa zároveň apeluje na poskytovateľov, aby pravidelne aktualizovali evidenciu čakacích listín. Časť evidovaných návrhov totiž predstavuje administratívny nedostatok. Pacienti, ktorým bola starostlivosť už poskytnutá, totiž zostávajú v zozname, pretože poskytovateľ neaktualizoval systém po ukončení hospitalizácie. Takéto neaktualizované záznamy skresľujú celkový obraz a komplikujú efektívne riadenie kapacít. Skutočný nesúhlas poistencov s prekročenou lehotou pritom VšZP eviduje k polovici apríla 2026 len v 83 prípadoch z celkového počtu zaslaných návrhov od januára 2025.

Osobitnou výzvou zostávajú regionálne rozdiely. Najdlhšie čakacie doby eviduje VšZP v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, kde sú personálne kapacity poskytovateľov dlhodobo pod tlakom. Riešenie si vyžaduje systematickú spoluprácu poisťovne, nemocníc a Ministerstva zdravotníctva SR a VšZP je pripravená v nej aktívne participovať.

"Transparentnosť a zodpovednosť idú ruka v ruke. Zverejňujeme dáta, analyzujeme príčiny a nastavujeme pravidlá tak, aby systém fungoval lepšie pre každého poistenca. To je náš záväzok, ku ktorému sa hlásime," uzavrela členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.

Zdroj: SITA.sk - Prečo ľudia čakajú na operáciu dlhšie, ako by mali? VšZP analyzovala príčiny a zavádza opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Operácia PR zdravotné poistene
