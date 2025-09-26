Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. septembra 2025

Pellegrini ocenil širokú podporu novely ústavy, považuje ju za významný signál pre Slovensko – FOTO


Prezident Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR. „V ...



68517a83aee9d359652480 676x451 26.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR. „V čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať,“ vyjadril sa prezident.

 
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, 7 bolo proti a nikto sa nezdržal.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini ocenil širokú podporu novely ústavy, považuje ju za významný signál pre Slovensko – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Súvisiace články:


 PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR. Igor Matovič označil hlasovanie svojich poslancov za zradu. (26. 9. 2025)
 Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe (26. 9. 2025)
 Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy (26. 9. 2025)
 Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ. (26. 9. 2025)



