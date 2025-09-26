|
Piatok 26.9.2025
Meniny má Edita
|Denník - Správy
|
|
|
|
26. septembra 2025
Pellegrini ocenil širokú podporu novely ústavy, považuje ju za významný signál pre Slovensko – FOTO
Prezident Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR. „V ...
26.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie Národnej rady SR o zmene Ústavy SR. „V čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať,“ vyjadril sa prezident.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, 7 bolo proti a nikto sa nezdržal.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini ocenil širokú podporu novely ústavy, považuje ju za významný signál pre Slovensko – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
