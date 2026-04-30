Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
Živnosť alebo s.r.o. v roku 2026? Mikroodvody menia pravidlá a mnohým podnikateľom zvýšia náklady
Mikroodvody od roku 2026 menia podnikanie na Slovensku. Zistite, koho sa dotknú, aká je minimálna hranica príjmu a kedy sa viac oplatí živnosť alebo s.r.o.. Podnikať ...
Zistite, koho sa dotknú, aká je minimálna hranica príjmu a kedy sa viac oplatí živnosť alebo s.r.o..
Podnikať na Slovensku bude od júla 2026 citeľne iné. Zmena, o ktorej sa hovorí už niekoľko mesiacov, sa postupne stáva realitou - mikroodvody. Nový systém má zjednodušiť platenie odvodov, no zároveň prináša tvrdšie podmienky najmä pre živnostníkov s nižšími príjmami.
Pre mnohých podnikateľov to znamená jediné: znovu si prepočítať, či sa im stále oplatí živnosť, alebo by mali zvážiť prechod na s.r.o..
Ako sa v tejto situácii zorientovať? Vysvetľuje Katarína Bohdalová, legislatívna analytička KROS, spoločnosti, ktorá je tvorcom účtovných i ekonomických softvérov a už 30 rokov pomáha napredovať malým aj veľkým podnikateľom.
Mikroodvody: jednoduchý systém, ktorý však môže bolieť
Základná myšlienka mikroodvodov je jednoduchá - každý živnostník by mal platiť aspoň minimálne sociálne odvody. V praxi to znamená zavedenie fixnej mesačnej sumy, ktorá pokrýva dôchodkové a nemocenské poistenie.
"Mikroodvody sa týkajú tak začínajúcich podnikateľov, ako aj existujúcich živnostníkov. Z existujúcich živnostníkov sa dotknú najmä tých, ktorí doteraz nemuseli platiť odvody do Sociálnej poisťovne, pretože mali nízky príjem," vysvetľuje Katarína Bohdalová.
Práve táto skupina - teda ľudia s nízkymi alebo vedľajšími príjmami - pocíti zmenu najvýraznejšie. Doteraz totiž mohli fungovať bez povinných odvodov, čo sa po novom mení.
Koniec dlhých "odvodových prázdnin"
Jednou z najzásadnejších zmien je skrátenie obdobia, počas ktorého začínajúci podnikateľ nemusí platiť odvody.
Kým v minulosti mohol živnostník fungovať bez odvodov aj viac než rok, po novom sa toto obdobie výrazne skracuje.
"Povinnosť platiť mikroodvod vznikne začínajúcemu živnostníkovi od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca po založení živnosti. Prvých šesť mesiacov má odvodové prázdniny, potom už platí pravidelne každý mesiac," približuje analytička KROS.
To znamená, že podnikanie musí začať generovať príjem oveľa skôr ako doteraz. Pre mnohých začínajúcich podnikateľov to môže byť zásadný tlak.
Kľúčová hranica: približne 9 144 eur ročne
Z pohľadu praxe je mimoriadne dôležité pochopiť, koho sa mikroodvody týkajú. Podľa aktuálne platného zákona platí, že mikroodvod budú platiť tí živnostníci, ktorých ročný príjem nepresiahne 9 144 eur, čo predstavuje približne 762 eur mesačne.
"Ak príjmy živnostníka túto hranicu nepresiahnu, vzniká mu povinnosť platiť mikroodvod v pevnej výške," vyplýva z pravidiel sociálneho poistenia.
Na prvý pohľad ide o relatívne nízku sumu. Problém však nastáva v momente, keď príjem podnikateľa kolíše alebo je veľmi nízky.
Najväčší problém, odvody aj bez príjmu
Jedným z najkontroverznejších aspektov mikroodvodov je fakt, že sa môžu platiť aj v situácii, keď podnikateľ takmer nič nezarobí.
"Podľa aktuálne platného znenia zákona sa mikroodvod platí aj pri nulových alebo minimálnych príjmoch živnostníka," upozorňuje Bohdalová. V praxi to znamená, že napríklad začínajúci freelancer alebo rodič na materskej, ktorý si len privyrába, môže platiť odvody bez ohľadu na reálny zisk.
"Podľa aktuálneho znenia zákona tu toto riziko reálne je, najmä pri podnikateľoch s nízkymi príjmami," dodáva analytička spoločnosti KROS.
Pripravovaná novela: úľava pre najmenších podnikateľov
Dobrou správou je, že zákon sa ešte môže upraviť. V Národnej rade SR je aktuálne predložená novela, ktorá má zmierniť najtvrdšie dopady mikroodvodov. Navrhuje sa, aby povinné sociálne poistenie vzniklo až vtedy, keď príjem živnostníka presiahne 10,5-násobok životného minima.
V dnešných číslach to znamená približne: 2 876,90 eura ročne (cca 240 eur mesačne)
Ak by novela prešla v navrhovanej podobe:
- živnostníci s veľmi nízkymi príjmami by odvody neplatili vôbec
- systém by bol férovejší najmä pre vedľajšie alebo začínajúce podnikanie
Aj samotná Bohdalová upozorňuje, že legislatíva ešte nie je definitívna a podnikatelia by mali sledovať jej vývoj.
Praktický príklad: kde sa to láme
Aby sme pochopili reálny dopad, pozrime sa na jednoduchý model.
Predstavme si živnostníka, ktorý si mesačne zarobí približne 500 eur. Ročne tak dosiahne príjem okolo 6 000 eur.
V takom prípade:
- jeho povinný mikroodvod bude 131,34 eur mesačne
- ročne zaplatí viac než 1 500 eur na odvodoch
To znamená, že len na odvody pôjde viac než štvrtina jeho príjmu. Ak si odrátame náklady na podnikanie, čistý zisk môže byť minimálny.
Treba však počítať aj s ďalšou dôležitou položkou, a to zdravotným poistením, na ktoré mnohí podnikatelia pri rýchlom porovnaní zabúdajú. "V nákladoch živnostníka sa môžu prejaviť aj preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú v roku 2026 vo výške 131,91 eura mesačne. Ak ide o živnostníka, ktorý nie je zdravotne poistený napríklad ako zamestnanec alebo študent, tieto preddavky musí platiť hneď od začiatku podnikania," upozorňuje Katarína Bohdalová.
V praxi to znamená, že celkové mesačné zaťaženie živnostníka môže byť ešte vyššie, než sa na prvý pohľad zdá.
Naopak, ak podnikateľ podniká popri zamestnaní alebo patrí medzi tzv. poistencov štátu, situácia sa líši.
"Ak je živnostník zdravotne poistený napríklad ako zamestnanec alebo študent, preddavky na zdravotné poistenie neplatí. Zdravotná poisťovňa mu však po skončení roka vykoná ročné zúčtovanie, na základe ktorého mu môže, ale nemusí, vzniknúť doplatok," dopĺňa analytička KROS.
Práve kombinácia sociálnych a zdravotných odvodov tak môže zásadne ovplyvniť výsledný čistý príjem podnikateľa a tým aj rozhodnutie, či sa mu živnosť ešte oplatí.
Živnosť vs. s.r.o.: rozhodovanie už nie je také jednoznačné
Doteraz platilo jednoduché pravidlo - živnosť je lacnejšia a jednoduchšia. Mikroodvody však tento pohľad menia.
Živnosť zostáva výhodná najmä pre podnikateľov, ktorí:
- majú stabilný príjem
- zarábajú viac než približne 1 000 až 1 500 eur mesačne
- nechcú riešiť zložitejšiu administratívu
Naopak, s.r.o. môže byť výhodnejšia pre:
- podnikateľov s nízkymi alebo kolísavými príjmami
- ľudí, ktorí podnikajú popri zamestnaní
- tých, ktorí chcú lepšie riadiť svoje daňovo-odvodové zaťaženie
Výhodou s.r.o. je totiž fakt, že odvody sa viažu na vyplácanú mzdu, nie na samotnú existenciu podnikania.
Čo by si mal podnikateľ prepočítať
Rozhodnutie medzi živnosťou a s.r.o. už nebude otázkou pocitu alebo zvyku. V roku 2026 bude rozhodovať matematika.
Každý podnikateľ by si mal zodpovedať najmä tieto otázky:
- aký príjem reálne očakáva
- aké má výdavky
- koľko zaplatí na odvodoch
- aký čistý zisk mu zostane
Práve tieto čísla ukážu, ktorá forma podnikania je výhodnejšia.
Zlomový rok pre živnostníkov
Mikroodvody prinášajú väčšiu predvídateľnosť systému, no zároveň zvyšujú náklady najmä pre tých, ktorí podnikajú v menšom rozsahu. Pre niektorých to bude zanedbateľná zmena. Pre iných môže ísť o dôvod na zásadné rozhodnutie - či pokračovať, zmeniť formu podnikania, alebo ho úplne prehodnotiť.
Isté je jedno: živnosť už nebude automaticky najlacnejšou voľbou. A práve preto sa oplatí počítať skôr, než vás prekvapí realita.
O spoločnosti KROS:
Spoločnosť KROS je lídrom v oblasti ekonomického a stavebného softvéru na Slovensku. Už tri desaťročia pomáha malým podnikateľom aj veľkým firmám napredovať vďaka inovatívnym riešeniam, ktoré zjednodušujú mzdy, dane a účtovníctvo. Okrem toho v KROSe pravidelne pripravujú blogy, praktické návody, e-booky a webináre, ktoré sa starajú o legislatívnu správnosť, automatizáciu a istotu, že sa zákazníci na riešenia od KROSU môžu pri akýchkoľvek zmenách v zákonoch plne spoľahnúť.
Sloboda tlače vo svete je najslabšia za štvrťstoročie. Slovensko si v indexe Reportérov bez hraníc polepšilo o jedno miesto
Peter Bročka ako primátor Trnavy skončí, po troch volebných obdobiach vo funkcii už nevládze
