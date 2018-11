Peter Sagan prehovoril o vrcholoch cyklistického roka 2018 a pochválil aj kolegov z Bora-Hansgrohe

BRATISLAVA 19. novembra - Slovenský cyklista Peter Sagan v roku 2018 nepredĺžil svoju unikátnu sériu troch titulov majstra sveta. Tešil sa však zči troch víťazných etáp na Tour de France, čo mu vynieslo celkovo šiesty zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže."Bola to plodná sezóna, ale aj dlhá a náročná. Samozrejme, moje prvé víťazstvo na pretekoch Paríž-Roubaix bolo jedným z vrcholov roka a mal som z neho obrovské potešenie. Môjbol určite ďalší z významných momentov sezóny, pretože pre nešťastný pád bolo jeho udržanie v závere Tour veľmi náročné. Posledná horská pyrenejská etapa dva dni po mojom páde bola mimoriadne bolestivá a naozaj som na bicykli veľmi trpel," uviedol Peter Sagan v rozhovore pre denník Šport.Líder tímu Bora-Hansgrohe v roku 2018 vyhral aj, etapové prvenstvá si pripísal na podujatiach série World Tour Down Under a Okolo Švajčiarska. V Plzni sa zasa po šiesty raz v kariére stal majstrom Slovenska v pretekoch s hromadným štartom, keď suverénnou

Druhý rok v tíme Bora-Hansgrohe

Na neobyčajne náročnej a členitej trati v Innsbrucku však podľa predpokladov nedržal krok s najlepšími vrchármi a po troch tituloch majstra sveta tentoraz. "Nič netrvá večne. Na nasledujúci svetový šampionát sa pripravím tak, aby som oň opäť bojoval," vrátil sa Sagan k septembrovému vrcholu sezóny.Dvadsaťosemročný cyklista má za sebou druhý rok pôsobenia v tíme Bora-Hansgrohe a je presvedčený, že toto nemecké družstvo je výkonnostne vyššie ako pred rokom. A to zďaleka nielen jeho pričinením."Cyklistika je dnes už viac tímový šport, aj keď si to mnohí ľudia neuvedomujú. Nikdy som nevyhral sám, dokážem to len vďaka úsiliu a odhodlaniu svojich tímových kolegov. Celkovo sme boli v tíme silnejší aj vyspelejší. Nielen vďaka tomu, že sa pridali jazdci ako napríklad Daniel Oss, ale aj preto, že došlo k prirodzenému vývoju a veľa detailov sme doladili. Dnes sme schopní v jeden deň víťaziť na viacerých frontoch a to je veľmi dôležité," postrehol Sagan, ktorý s nemeckým tímom predĺžil zmluvu do konca roku 2021.

Sezónu začne na Tour Down Under

Víťaz 109 pretekov na profesionálnej úrovniv Austrálii. Preteky u protinožcov sa začnú 13. januára. Aktuálnu sezónu P. Sagan oficiálne ukončil majstrovstvami sveta v závere septembra, pred niekoľkými dňami si však odskočil do čínskeho Šanghaja, kde v zelenom drese víťaza Tour de France vyhral miestne exhibičné kritérium na 60 km."Po návrate z Číny si ešte pár dní oddýchnem. Aj tento rok budeme s tímom takmer celý december až do Vianoc na rovnakom mieste ako vlani - na Malorke. Sú tam tradične veľmi dobré podmienky, pripravujú sa tam takmer všetky tímy," pripomenul Peter Sagan.Na otázku, či už pozná svoj súťažný kalendár podujatí v sezóne 2019, odpovedal, že ešte nie celkom: "Spolu s tímom ho budeme pripravovať až v decembri. Zatiaľ o ňom neviem veľa povedať, ale zrejme k žiadnym veľkým zmenám nedôjde. Existujú kľúčové ciele ako jarné klasiky a Tour de France a ďalšie iné opakujúce sa preteky či sústredenia okolo nich," doplnil P. Sagan pre Šport.