Sagan sa s Bora-Hansgrohe dohodol na predĺžení zmluvy do 2021

Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Innsbruck 25. septembra (TASR) - Slovenský cestný cyklista Peter Sagan sa s nemeckým tímom Bora-Hansgrohe dohodol na predĺžení zmluvy do roku 2021. Informáciu priniesol špecializovaný portál cyclingnews.com s tým, že k podpisu kontraktu príde v piatok večer v Niederndorfe, na tlačovej konferencii slovenskej reprezentácie pred súťažou Elite na MS v Innsbrucku.Súčasný kontrakt vyprší 28-ročnému Slovákovi až na konci budúcej sezóny, no vedenie tímu si už v predstihu zaistilo jeho služby na ďalšie obdobie. Trojnásobný majster sveta a šesťnásobný víťaz zeleného dresu na Tour de France prišiel do nemeckej stajne v roku 2017, predtým pôsobil dva roky v Tinkoffe a päť sezón v Cannondale. Na začiatku kariéry obliekal dres Dukly Trenčín - Merida.