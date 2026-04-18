Sobota 18.4.2026
Meniny má Valér
18. apríla 2026
Piešťany chystajú na otvorenie letnej kúpeľnej sezóny bohatý program, Kolonádový most je však stále zatvorený – FOTO
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch na konci mája prinesie bohatý kultúrny a spoločenský program. V tomto roku sa však tradičné podujatie musí pre zatvorený Kolonádový most zaobísť bez programu na ...
18.4.2026 (SITA.sk) - Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch na konci mája prinesie bohatý kultúrny a spoločenský program. V tomto roku sa však tradičné podujatie musí pre zatvorený Kolonádový most zaobísť bez programu na Kúpeľnom ostrove. Slávnostný sprievod mestom v sobotu 30. mája dopoludnia tento rok nepovedie cez most, ale po Teplickej ulici. Ikonický most, ktorý spája kúpele s centrom mesta, má problémy so statikou a čaká ho rekonštrukcia.
„Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny je pre nás najvýznamnejším podujatím v meste. Je to moment, keď si pripomíname dar liečivých prameňov, našu históriu a zároveň ukazujeme, čím Piešťany žijú a čo ponúkajú počas celej sezóny,“ povedal pri prezentovaní programu primátor mesta Peter Jančovič.
Hlavným dňom 33. ročníka podujatia bude sobota 30. mája. Otvorí ho požehnanie termálneho prameňa vo Vojenskom kúpeľnom ústave – Hoteli Granit, ktoré bude symbolickým poďakovaním za dar liečivých prameňov. Nasledovať bude spomínaný slávnostný sprievod mestom. Otvárací ceremoniál sa uskutoční o 11:00 v Hudobnom pavilóne. Počas dňa sa návštevníci môžu tešiť na hudobno – zábavný program pre deti aj dospelých.
Nedeľa 31. mája bude patriť napríklad folklóru v podaní Myjavskej cimbalovky, koncertu Elán Tribute a večernému Jam Session, ktorý nadviaže na dlhoročnú jazzovú tradíciu mesta. Sprievodný program je podľa hovorkyne radnice Alexandry Střelcovej zostavený ako mozaika toho, čo sa v Piešťanoch deje počas celej sezóny. Návštevníci tak spoznajú nielen samotné podujatie, ale aj širší kultúrny a komunitný život mesta.
Do programu sa zapoja viaceré inštitúcie a partneri, ako napríklad Elektrárňa Piešťany či Balneologické múzeum. Dom umenia Piešťany prinesie priamy prenos z Metropolitnej opery v New Yorku aj výstavy a Mestský park bude počas víkendu patriť rodinám s deťmi a komunitným aktivitám.
Významnou súčasťou programu bude aj diskusia venovaná medzinárodnému filmovému festivalu Cinematik, ktorý v Piešťanoch pôsobí už 20 rokov, ako aj prezentácia festivalu rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok. Program doplnia aj Zlaté stuhy s veteránmi – prehliadka historických vozidiel pri centrálnej lúke v Mestskom parku.
Zdroj: SITA.sk - Piešťany chystajú na otvorenie letnej kúpeľnej sezóny bohatý program, Kolonádový most je však stále zatvorený – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podujatie otvorí požehnanie prameňa
„Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny je pre nás najvýznamnejším podujatím v meste. Je to moment, keď si pripomíname dar liečivých prameňov, našu históriu a zároveň ukazujeme, čím Piešťany žijú a čo ponúkajú počas celej sezóny," povedal pri prezentovaní programu primátor mesta Peter Jančovič.
Diskusia o filmovom festivale Cinematik
