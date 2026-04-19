Nedeľa 19.4.2026
Meniny má Jela
18. apríla 2026
Slovenský umelec Roman Turcel zaujal v Prahe: jeho diela podpísali svetové osobnosti
Výstava „Podajme si ruky“ spája umenie so svetovými osobnosťami
Slovenský výtvarník Roman Turcel tu 14. apríla 2026 slávnostne otvoril svoju autorskú výstavu s názvom „Podajme si ruky“ /Uniting Hands. Projekt, ktorý spája výtvarné umenie s odkazmi globálnych osobností, prilákal desiatky priaznivcov moderného umenia. Vernisáž bola vedená formou moderovaného rozhovoru s autorom, ktorého vyspovedal riaditeľ Slovenského domu v Prahe. Autor divákom priblížil genézu vzniku svojich diel a fascinujúcu, často komplikovanú cestu, ktorú museli obrazy absolvovať, aby sa dostali k svetovým osobnostiam.
Návštevníci majú možnosť vidieť diela, do ktorých vlastnoručne vpísali svoje myšlienky svetoobčania ako spevák Sting, režisér Miloš Forman, spevák Peter Dvorský, futbalisti Juraj Kucka a Marek Hamšík ako aj Jeho Svätosť Dalajláma.
„Každý vpísaný odkaz robí z obrazu médium pre živý dialóg“, uviedol počas otvorenia Roman Turcel. Atmosféru večera podčiarkla hudobná produkcia DJ Dalibora, ktorý svojím setom dodal vernisáži moderný, mestský charakter.
Výstava potrvá do 15. mája 2026.
