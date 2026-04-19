Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

18. apríla 2026

Slovenský umelec Roman Turcel zaujal v Prahe: jeho diela podpísali svetové osobnosti



Výstava „Podajme si ruky“ spája umenie so svetovými osobnosťami



Zdieľať
Slovenský výtvarník Roman Turcel tu 14. apríla 2026 slávnostne otvoril svoju autorskú výstavu s názvom „Podajme si ruky“ /Uniting Hands. Projekt, ktorý spája výtvarné umenie s odkazmi globálnych osobností, prilákal desiatky priaznivcov moderného umenia. Vernisáž bola vedená formou moderovaného rozhovoru s autorom, ktorého vyspovedal riaditeľ Slovenského domu v Prahe. Autor divákom priblížil genézu vzniku svojich diel a fascinujúcu, často komplikovanú cestu, ktorú museli obrazy absolvovať, aby sa dostali k svetovým osobnostiam.

Návštevníci majú možnosť vidieť diela, do ktorých vlastnoručne vpísali svoje myšlienky svetoobčania ako spevák Sting, režisér Miloš Forman, spevák Peter Dvorský, futbalisti Juraj Kucka a Marek Hamšík ako aj Jeho Svätosť Dalajláma.

 „Každý vpísaný odkaz robí z obrazu médium pre živý dialóg“, uviedol počas otvorenia Roman Turcel. Atmosféru večera podčiarkla hudobná produkcia DJ Dalibora, ktorý svojím setom dodal vernisáži moderný, mestský charakter.

Výstava potrvá do 15. mája 2026.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Piešťany chystajú na otvorenie letnej kúpeľnej sezóny bohatý program, Kolonádový most je však stále zatvorený – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

