 24hod.sk    Zo zahraničia

18. mája 2026

Počas leteckej šou v USA sa vo vzduchu zrazili dve stíhačky


Piloti sa katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch. Počas leteckej šou sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z ...



18.5.2026 (SITA.sk) - Piloti sa katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch.


Počas leteckej šou sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z lietadiel katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch.

Vyhlásenie zverejnené na webovej stránke leteckej show Gunfighter Skies potvrdilo, že „na leteckej základni Mountain Home Air Force Base došlo k leteckému incidentu“ približne „dve míle severozápadne od základne“.

„Na mieste zasahujú záchranné zložky, prebieha vyšetrovanie a ďalšie podrobnosti zverejníme, keď budú k dispozícii,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Miestna pobočka CBS News, KOMO, informovala, že všetci štyria členovia posádky sa bezpečne katapultovali z dvoch stíhačiek EA-18 amerického námorníctva.

Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidieť, ako sa lietadlá vo vzduchu zrazili, prevracali sa a následne sa zrútili na zem. Po páde nastal výbuch a nad miestom nehody sa zdvihol veľký oblak čierneho dymu, zatiaľ čo sa k zemi znášali štyri padáky.

NBC News informovala, že pre nehodu leteckú šou zrušili a základňu uzavreli.


Zdroj: SITA.sk - Počas leteckej šou v USA sa vo vzduchu zrazili dve stíhačky © SITA Všetky práva vyhradené.

