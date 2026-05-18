Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Počas leteckej šou v USA sa vo vzduchu zrazili dve stíhačky
Piloti sa katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch. Počas leteckej šou sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z ...
18.5.2026 (SITA.sk) - Piloti sa katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch.
Počas leteckej šou sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z lietadiel katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch.
Vyhlásenie zverejnené na webovej stránke leteckej show Gunfighter Skies potvrdilo, že „na leteckej základni Mountain Home Air Force Base došlo k leteckému incidentu“ približne „dve míle severozápadne od základne“.
„Na mieste zasahujú záchranné zložky, prebieha vyšetrovanie a ďalšie podrobnosti zverejníme, keď budú k dispozícii,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Miestna pobočka CBS News, KOMO, informovala, že všetci štyria členovia posádky sa bezpečne katapultovali z dvoch stíhačiek EA-18 amerického námorníctva.
Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidieť, ako sa lietadlá vo vzduchu zrazili, prevracali sa a následne sa zrútili na zem. Po páde nastal výbuch a nad miestom nehody sa zdvihol veľký oblak čierneho dymu, zatiaľ čo sa k zemi znášali štyri padáky.
NBC News informovala, že pre nehodu leteckú šou zrušili a základňu uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - Počas leteckej šou v USA sa vo vzduchu zrazili dve stíhačky © SITA Všetky práva vyhradené.
Štartuje veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026, ozbrojené sily upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky
Ruský dron zasiahol čínsku nákladnú loď v Čiernom mori
