Pokojná myseľ a stúpajúce sebavedomie, Vlhová už tlak ani stresy nerieši a v slalome je suverénna

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Petra Vlhová už tri roky v Záhrebe nemá konkurenciu. Slalom na kopci Sljeme nad chorvátskou metropolou je najdlhší a jeden z technicky najnáročnejších v celom kolotoči ženského Svetového pohára.A presne to slovenskej šampiónke vyhovuje, lebo jej slalomový prejav je technicky takmer dokonalý a kondične rovnako prevyšuje všetky súperky.Keď k tomu prirátame pokojnú myseľ a stále stúpajúce sebavedomie, výsledkom sú štyri víťazné slalomy z piatich odjazdených v aktuálnej súťažnej zime.Na ceste za víťazným hetrikom Vlhovú nezastavila ani nepriazeň počasia, ani skvelá Mikaela Shiffrinová v druhom kole.Zatiaľ čo Američanka nadelila všetkým súperkám minimálne sekundu a pol, za suverénnou Slovenkou zaostala o pol sekundy."Bol to boj s traťou. Strašne fúkalo, všade boli listy, ale snažila som sa s tým vyrovnať čo najlepšie. Prijala by som aj lepšie podmienky, no všetky to máme rovnaké. Vždy som maximálne koncentrovaná sama na seba a snažím sa podať maximum svojich možností. Keď potom zvíťazím, mám z toho veľkú radosť," uviedla Petra Vlhová vo videorozhovore pre Zväz slovenského lyžovania.Slalomová suverenita v aktuálnej sezóne v podaní 26-ročnej Liptáčky má už aj historický kontext.V Záhrebe ako prvá lyžiarka v histórii týchto pretekov, ktorá sa píše od roku 2005, dosiahla víťazný hetrik, teda tri víťazstvá v neprerušenej sérii.A vďaka šestnástemu slalomového triumfu v kariére sa zaradila už na siedme miesto v úspešnosti vo Svetovom pohári v tejto najtočivejšej disciplíne.Vďaka posledným dvom triumfom v Lienzi a Záhrebe nechala za sebou dve slalomové legendy - Švédku Pernillu Wibergovú so štrnástimi a Francúzku Perrine Pelenovú s pätnástimi víťazstvami.Vlhová aktuálne štatisticky útočí na ďalšiu fenomenálnu Švédku nedávneho obdobia Anju Pärsonovú, ktorá dosiahla v SP 17 slalomových víťazstiev.Na čele historického slalomového poradia v SP je suverénna Shiffrinová so 46 víťazstvami. Práve ona je jediná aktívna pretekárka, ktorá má viac víťazstiev medzi najhustejšie osadenými bránkami ako Vlhová."Tieto veci, ako sú štatistiky, vôbec neriešim. Mám v hlave len to, že ak predvediem svoju jazdu a budem naplno bojovať, môžem zvíťaziť. Rovnako neriešim tlak a stresy vyplývajúce z prvých miest. Už mám skúsenosti s tým, že vychádzam na trať druhého kola ako posledná. Beriem to také, aké to je. Snažím sa myslieť pozitívne a nie negatívne. Cítim sa dobre, lebo mám istotu na trati a okolo seba skvelých ľudí," dodala Vlhová pre ZSL.