Vlhová má tretiu korunku zo Záhrebu: Išla som s rozumom

Sklenená koruna pre snežnú kráľovnú v Záhrebe má za uplynulé tri roky iba jednu majiteľku. Petra Vlhová dokázala na kopci Sljeme v chorvátskej metropole zvíťaziť v slalome po tretí raz za sebou, no utorkový triumf sa z týchto troch rodil najťažšie. O športovej forme slovenskej lyžiarky nebolo sporu, všetko však mohlo skomplikovať nepríjemné počasie.

Vlhová mala po 1. kole náskok 64 stotín, keď na trať išla ako prvá a mala tak najlepšie podmienky. Pretekárkam komplikoval jazdu silný vietor, ktorý v druhom kole ešte zosilnel. Organizátori museli dokonca v jeho polovici preteky prerušiť, aby mohli odstrániť konštrukciu v cieľovom priestore, keďže hrozilo jej zrútenie. Slovenská lyžiarka však všetky nástrahy zvládla a napokon dosiahla 24. víťazstvo a 51. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. V Záhrebe predstihla o pol sekundy Američanku Mikaelu Shiffrinovú, tretia skončila Rakúšanka Katharina Liensbergerová s výrazným odstupom 2,11 s. "Nemôžem povedať, že som išla na istotu, pretože teraz som na tom tak, že si to nemôžem dovoliť, ale povedzme, že som išla s rozumom. Vedela som, že niektoré pasáže na trati sú náročné a na to si treba dať pozor. Toto som si strážila, bola to taká kontrolovaná jazda. Snažila som sa neriešiť podmienky. V druhom kole bol silnejší vietor, cítila som ho po štarte na hrudi. Snažila som sa zrýchliť pohyb, ale na začiatku roviny naozaj veľmi fúkalo," povedala Vlhová v cieli redaktorovi TASR.



Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší po triumfe v utorkovom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v Záhrebe v utorok 4. januára 2022.

Foto: TASR - Martin Baumann

Celkovo dosiahla už 16. slalomové víťazstvo v kariére. Trikrát po sebe triumfovala v Záhrebe ako prvá lyžiarka v histórii. Marlies Schildová aj Shiffrinová slávili v minulosti na Medvednici zhodne štyri víťazstvá, ale viac ako dvakrát za sebou sa im nepodarilo triumfovať. "Trikrát po sebe vyhrať v Záhrebe je úžasné a ja sa z toho úprimne teším. Nie je to samozrejmosť, každé víťazstvo si musím oddrieť a nebolo tomu inak ani tentokrát. Bolo to náročné," zhodnotila Vlhová.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší po triumfe v utorkovom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v Záhrebe v utorok 4. januára 2022. Vľavo dvíha ruky hore jej otec Igor Vlha, vpravo priateľ Michal.

Foto: TASR - Martin Baumann





Trať druhého kola postavil Mike Day, tréner Shiffrinovej. Najnáročnejší úsek sa zdal byť hneď po štarte. "Ak by boli ideálne podmienky, tak by sa jazdilo inak. Toto teraz bolo postavené ťažko a pretekárky viac bojovali s traťou. Ale ak by to nebolo rozbité, išlo by sa inak," povedala Vlhová.

Dvadsaťšesťročná Slovenka vyhrala v tejto zime už štvrtý z piatich slalomov, okrem Záhrebu zvíťazila dvakrát v Levi a raz v Lienzi, v Killingtone ju zdolala jedine domáca Shiffrinová. "Nie som stroj, ktorý sa nedá zdolať. Ale jazdím teraz dobre, užívam si lyžovanie. Nie je jednoduché stále víťaziť, ale v podstate súhlasím, že môj najväčší súper je moje druhé ja a musím sa sústrediť na každý detail. Ale stále chcem vyhrávať. Nemôžem však niečo odfláknuť."



Tím Vlhovej má nabitý program, už o štyri dni sa predstaví v Slovinsku, kde ju čakajú preteky v slalome a v obrovskom slalome. "V stredu ideme do Kranjskej Gory, jeden deň tam budeme trénovať a na ďalší si dám voľno," uviedla Vlhová pre TASR.