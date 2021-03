Pokuta za hrdzu na brzdovom kotúči? Polícia vyvracia hoax usilovného dezinformátora

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na hoax o vodičke, ktorá údajne dostala pokutu za to, že mala hrdzu na brzdovom kotúči auta.Ako však spresnila polícia, vodička dostala v Bartošovej Lehôtke (okres Žiar nad Hronom) pokutu za použitie neschválených rozširovacích podložiek na kolesách a za to, že pri sebe nemala doklad o použitých fóliách na vozidle.Na sociálnych sieťach šíri túto nepravdivú informáciu účet s názvom Miroslav Kollár. Status má v súčasnosti 140 komentárov a 142 zdieľaní. Informovala o tom polícia na svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti.„Vodička bola slušná, spolupracovala a so sankciou súhlasila. Tu by sa tento príbeh skončil ako každý iný v podobnej situácii, lenže na ulici sa odrazu objavila úplne cudzia osoba...Táto osoba začala pobehovať okolo auta, vypytovala sa vodičky rôzne otázky a robila si fotografie. Samotná sankcionovaná vodička nechápala, čo sa to vlastne deje. O niečo neskôr osoba sadla za klávesnicu a v bezpečí svojej izby uviedla dezinformácie,“ napísala polícia.