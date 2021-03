Spevák Ibrahim Maiga zľahčuje pandémiu koronavírusu, polícia upozornila na jeho statusy z Facebooku

1.3.2021 - Policajný zbor upozorňuje na to, že herec a spevák Ibrahim Maiga dlhodobo prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti zverejňuje príspevky, ktoré zľahčujú pandémiu koronavírusu.





Manipulovanie nemusí byť len formou statusov

Známe osobnosti majú značnú výhodu

Ako uviedla polícia na stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti, zverejňovanie manipulácií a poloprávd v čase, keď denne zomiera na Slovensku viac ako 100 ľudí na ochorenie COVID-19, je výsmechom nielen pre zdravotníkov, ale aj pre všetkých pracovníkov v prvej línii.Ibrahim Maiga má na svojej stránke päťtisíc priateľov a takmer osemtisíc sledovateľov. Polícia v tomto prípade upozorňuje na to, že manipulovanie na sociálnych sieťach nemusí byť len formou statusov, ktoré osoba zverejní ako svoje vlastné myšlienky.„Inak sme prileteli na Zanzibar včera a tam je slovo korona, alebo Covid zakázané. Žiadne rúška nič. Čumeli všetci ako mucha puk,“ napísal Maiga v statuse, v ktorom „iba“ zverejnil správu od svojho známeho.V statuse Maiga neuviedol, či s obsahom danej správy súhlasí alebo nesúhlasí. Na tom však podľa polície nezáleží. „Z logiky veci vyplýva, že ak by s danou správou nesúhlasil, nezverejnil by ju, resp. by k nej pridal kritický komentár,“ doplnila polícia.Ako polícia ďalej vysvetľuje, známe osobnosti majú oproti ostatným osobám značnú výhodu. Vďaka známosti svojho mena majú automaticky niekoľko výhod, vrátane toho, že oproti ostatným získajú vyšší počet sledovateľov.„S veľkým publikom prichádza zodpovednosť, keďže vyjadrenia známej osoby sa tým pádom dostávajú k veľkému počtu ľudí. Známosť mena môže niektorých sledovateľov stránky presviedčať, aby si prebrali názory takejto osoby. Riziko ovplyvnenia je vyššie zo strany známych osobností, ako keby sme sa mali nechať ovplyvniť napríklad statusom našej susedky,“ pokračovala polícia.Polícia doplnila svoj status na sociálnej sieti o niekoľko faktov z posledných dní. Česká republika zakázala cestovanie do Zanzibaru. Niektorí českí turisti, ktorí sa odtiaľ vrátili, mali koronavírus a vedci skúmali, či nejde o agresívnejšiu, takzvanú juhoafrickú mutáciu. „Medzitým sa u našich susedov potvrdil výskyt tejto mutácie privezenej zo zahraničia,“ uzavrela polícia.