Sobota 28.3.2026
Meniny má Soňa
28. marca 2026
Rusko smeruje k úplnému zákazu e-cigariet, vláda chce zastaviť ich predaj aj dovoz. Zákon podporuje aj Putin
Rusko sa približuje k úplnému zákazu elektronických cigariet, ktorý úrady zdôvodňujú ochranou detí a mladistvých. Krok má podľa médií silnú podporu prezidenta
28.3.2026 (SITA.sk) - Rusko sa približuje k úplnému zákazu elektronických cigariet, ktorý úrady zdôvodňujú ochranou detí a mladistvých. Krok má podľa médií silnú podporu prezidenta Vladimira Putina.
Vláda podľa denníka Vedomosti pripravuje legislatívu, ktorá má zakázať výrobu, dovoz aj predaj e-cigariet. Návrh má pritom jednoznačnú politickú podporu. Predseda Štátnej dumy Vyacheslav Volodin uviedol, že ukončenie predaja vapingových zariadení v Ruskej federácii jednomyseľne podporia poslanci zo všetkých strán. Zákonodarcovia podľa neho návrh urýchlene prerokujú na jednej z najbližších schôdzi.
Rusko sprísňuje reguláciu už dlhšie
Vedomosti zároveň informovali, že dôležitý posun nastal v stredu, kedy iniciatívu podporila aj Štátna komisia pre boj s nelegálnym obchodom vedená podpredsedom vlády Denis Manturov. Diskusia členov komisie sa pôvodne týkala sprísnenia kontroly trhu, no následne sa posunula smerom k podpore úplného zákazu výroby, dovozu a obehu elektronických cigariet.
Rusko sa tak približuje k jednému z najprísnejších prístupov k regulácii elektronických cigariet na svete. Legislatívu pritom postupne sprísňuje už od roku 2023, kedy zaviedlo zákaz online predaja, obmedzilo reklamu aj prezentáciu produktov v obchodoch a neskôr zaviedlo licenčný režim pre výrobcov a dovozcov. Úrady tieto kroky dlhodobo zdôvodňujú snahou obmedziť dostupnosť produktov pre mladistvých, pričom poukazujú na rast ich používania medzi mladými.
Peniaze vs. zdravie
Diskusiu o zákaze sprevádzajú aj obavy z ekonomických dopadov. Podľa bne IntelliNews ministerstvo financií upozorňovalo, že zákaz by mohol znamenať výpadok príjmov v sume 11 až 15 miliárd rubľov ročne (112 až 153 miliónov USD).
Predseda výboru pre mládežnícku politiku Artem Metelev, ktorý patrí medzi autorov návrhu, tieto obavy odmietol. „Tieto otázky nemožno stavať proti sebe. Štát zaplatí oveľa vyššiu cenu – neplodnosť, choroby a úmrtia,“ uviedol podľa bne IntelliNews. Zároveň dodal, že výpadok príjmov je možné kompenzovať zvýšením spotrebných daní na cigarety.
Téma aj na úrovni prezidenta
Prezident Vladimír Putin v poslednom období opakovane upozorňoval na zdravotné riziká spojené s vapingom, najmä vo vzťahu k mladým ľuďom. Podľa portálu Politico vo svojich verejných diskusiách s mládežou spomenul aj možné dlhodobé dôsledky vrátane vplyvu na neplodnosť.
Opatrenia sa postupne premietajú aj do praxe. Napríklad Permský kraj už k 1. marcu tohto roka zaviedol zákaz maloobchodného predaja elektronických cigariet.
Zdroj: SITA.sk - Rusko smeruje k úplnému zákazu e-cigariet, vláda chce zastaviť ich predaj aj dovoz. Zákon podporuje aj Putin © SITA Všetky práva vyhradené.
