 Meniny má Pankrác
 24hod.sk    Zo zahraničia

12. mája 2026

Rokovania o Grónsku pokračujú, dohoda s Washingtonom zatiaľ neexistuje


Tagy: americko-dánske vzťahy Americký prezident Dánska vláda Grónsko

Spojené štáty chcú podľa médií rozšíriť vojenskú prítomnosť na arktickom ostrove, ktorý Donald Trump označuje za strategicky kľúčový.  Rokovania medzi



gettyimages 2211697658 676x451 12.5.2026 (SITA.sk) - Spojené štáty chcú podľa médií rozšíriť vojenskú prítomnosť na arktickom ostrove, ktorý Donald Trump označuje za strategicky kľúčový.

 Rokovania medzi Dánskom, Grónskom a Spojenými štátmi o budúcnosti Grónska pokračujú, no zatiaľ neviedli k dohode. V utorok to vyhlásil grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen.


„Rokujeme, ale nemáme dohodu,“ povedal Nielsen na Kodanskom samite o demokracii. Dodal, že rozhovory priniesli „niekoľko krokov správnym smerom“.



Trumpova pozornosť


Na nerastné suroviny bohaté Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, dlhodobo priťahuje pozornosť amerického prezidenta Donalda Trumpa.


Ten opakovane tvrdil, že Spojené štáty potrebujú získať kontrolu nad ostrovom z dôvodov národnej bezpečnosti a varoval, že v opačnom prípade tam posilnia svoj vplyv Rusko alebo Čína.


Podľa médií chce Washington okrem existujúcej základne Pituffik na severe ostrova otvoriť aj tri nové vojenské základne na juhu Grónska.



Chcú len rešpekt


Existujúca obranná dohoda z rokov 1951 a 2004 umožňuje USA rozširovať vojenskú prítomnosť na ostrove po informovaní Dánska a Grónska.


Trump v januári ustúpil od predchádzajúcich vyhlásení o možnom prevzatí Grónska, po čom nasledovalo prvé spoločné rokovanie vo Washingtone a vznik pracovnej skupiny.


„Od začiatku sme pripravení urobiť viac a prevziať väčšiu zodpovednosť v oblasti národnej aj medzinárodnej bezpečnosti,“ povedal Nielsen. „Našou jedinou požiadavkou je rešpekt.“ Podľa BBC sa pracovná skupina stretla od januára už päťkrát.




Zdroj: SITA.sk - Rokovania o Grónsku pokračujú, dohoda s Washingtonom zatiaľ neexistuje © SITA Všetky práva vyhradené.

