Polícia od stredy sprísňuje kontroly dodržiavania opatrení

Polícia od stredy sprísňuje kontroly dodržiavania pandemických opatrení, zatiaľ do 8. februára. Zameria sa najmä na opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, teda kontrolu účelu cesty.





Okrem frekventovaných miest budú policajti viditeľnejší aj na hlavných cestných ťahoch. Policajný prezident Peter Kovařík v tejto súvislosti vyzval občanov na zodpovednosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.„Zvýšený výkon služby policajtov bude na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne," priblížila hovorkyňa. Intenzívnejšie náhodné kontroly avizuje aj na hlavných cestných ťahoch, teda diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá prvej a druhej triedy.Polícia zároveň pripomenula, že naďalej platia zvýšené kontroly zamerané aj na dodržiavanie povinnosti nosenia rúšok, karanténnych opatrení či na fungovanie prevádzok.„Ak je nevyhnutné odchádzať z domu, napríklad do zamestnania, treba si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný hodnoverný dokument, ktorým sa dá preukázať nutnosť svojej cesty," zdôraznila Bárdyová.Policajti preverujú oprávnenosť výnimky zo zákazu vychádzania a certifikát, potvrdenie, SMS správu či email porovnávajú s osobnými údajmi konkrétnej osoby. Potrebné je preto mať pri sebe aj občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.Od začiatku tohto roka policajti preverovali 1821 podozrení z porušenia lekárom stanovenej karantény, 635 osôb toto opatrenie naozaj porušilo. Zo 4904 prípadov podozrenia z porušenia zákazu otvorenia prevádzok sa potvrdilo 56. Porušenie povinnosti nosenia rúška zaznamenala polícia v 2878 z 5515 preverovaných prípadov. Z 8830 prípadov podozrenia z porušenia zákazu vychádzania sa potvrdilo v 3679 prípadoch. Ako ďalej spresnila hovorkyňa, 769 prípadov policajti postúpili na regionálne úrady verejného zdravotníctva a 422 prípadov na okresné úrady.„V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur," dodala.