Nedeľa 19.4.2026
Meniny má Jela
19. apríla 2026
Polícia zasahovala v Dunajskej Strede, detskú výživu podozrivú z kontaminácie stiahli z predaja
19.4.2026 (SITA.sk) - Policajný zbor v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce obdržal informáciu o možnej kontaminácií určitej šarže výrobkov detskej výživy distribuovanej do konkrétnej predajne v Dunajskej Strede a okamžite prijal potrebné opatrenia. Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou identifikovali podozrivé výrobky, ktoré boli bezodkladne zaistené a odovzdané na odborné skúmanie. Zároveň boli z predaja stiahnuté všetky potenciálne rizikové balenia.
„Prípadom sa zaoberá špecializovaný útvar odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s prokuratúrou, odbornými inštitúciami aj medzinárodnými partnermi. Opatrenia na ochranu verejného zdravia prijímajú na to určené štátne orgány Slovenskej republiky," uviedla polícia.
Doplnila, že prípadom sa intenzívne zaoberajú a komunikujú s dotknutými subjektami z dôvodu náležitého objasnenia skutku. „Vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nie je možné v aktuálnej fáze konania poskytnúť bližšie informácie," dodala polícia.
