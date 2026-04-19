 24hod.sk    Z domova

19. apríla 2026

Polícia zasahovala v Dunajskej Strede, detskú výživu podozrivú z kontaminácie stiahli z predaja


Policajný zbor v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce obdržal informáciu o možnej kontaminácií určitej šarže výrobkov detskej výživy ...



19.4.2026 (SITA.sk) - Policajný zbor v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce obdržal informáciu o možnej kontaminácií určitej šarže výrobkov detskej výživy distribuovanej do konkrétnej predajne v Dunajskej Strede a okamžite prijal potrebné opatrenia. Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou identifikovali podozrivé výrobky, ktoré boli bezodkladne zaistené a odovzdané na odborné skúmanie. Zároveň boli z predaja stiahnuté všetky potenciálne rizikové balenia.


„Prípadom sa zaoberá špecializovaný útvar odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s prokuratúrou, odbornými inštitúciami aj medzinárodnými partnermi. Opatrenia na ochranu verejného zdravia prijímajú na to určené štátne orgány Slovenskej republiky," uviedla polícia.

Doplnila, že prípadom sa intenzívne zaoberajú a komunikujú s dotknutými subjektami z dôvodu náležitého objasnenia skutku. „Vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nie je možné v aktuálnej fáze konania poskytnúť bližšie informácie," dodala polícia.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zasahovala v Dunajskej Strede, detskú výživu podozrivú z kontaminácie stiahli z predaja © SITA Všetky práva vyhradené.

