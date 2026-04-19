Nedeľa 19.4.2026
Meniny má Jela
19. apríla 2026
Magyar obchádza Slovensko. Jurík tvrdí, že jeho kroky vysielajú jasný signál Ficovi
Tagy: Benešove dekréty diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Na telo
Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa opozičnej poslankyne Beáty Jurík (
19.4.2026 (SITA.sk) - Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa opozičnej poslankyne Beáty Jurík (Progresívne Slovensko) obchádza alebo preskakuje Slovensko. Ako povedala v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, naznačuje to harmonogram jeho návštev. Avizoval totiž už návštevu Varšavy, Viedne a Bruselu.
„A ja si myslím, že aj takýmto spôsobom ukazuje nášmu slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, že s ním zatiaľ nejaké vzťahy nerozvíja," povedala poslankyňa. Zároveň pripomenula, že slovenská vládna koalícia podporovala vo voľbách Viktora Orbána a o Magyarovi sa vyjadrovala „nie veľmi lichotivo".
Podľa koaličného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) je potrebné oceniť súčasné dobré vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. „A je to najmä zásluha Roberta Fica a Viktora Orbána," vyhlásil s tým, že všetci si prajú, aby dobré vzťahy pretrvali aj po zmene vlády v Budapešti. Pokiaľ ide o Fica a Magyara, tí sa podľa Kéryho určite budú stretávať.
„Pretože sú to premiéri členských štátov Európskej únie, navyše sú aj premiéri štátov Vyšehradskej skupiny," doplnil Kéry. Zdôraznil však, že nevidí dôvod za každú cenu prispôsobovať sa vôli Budapešti. Paragraf o Benešových dekrétoch sa tak podľa neho z Trestného zákona vypúšťať nebude.
Zdroj: SITA.sk - Magyar obchádza Slovensko. Jurík tvrdí, že jeho kroky vysielajú jasný signál Ficovi © SITA Všetky práva vyhradené.
„A ja si myslím, že aj takýmto spôsobom ukazuje nášmu slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, že s ním zatiaľ nejaké vzťahy nerozvíja," povedala poslankyňa. Zároveň pripomenula, že slovenská vládna koalícia podporovala vo voľbách Viktora Orbána a o Magyarovi sa vyjadrovala „nie veľmi lichotivo".
Podľa koaličného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) je potrebné oceniť súčasné dobré vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. „A je to najmä zásluha Roberta Fica a Viktora Orbána," vyhlásil s tým, že všetci si prajú, aby dobré vzťahy pretrvali aj po zmene vlády v Budapešti. Pokiaľ ide o Fica a Magyara, tí sa podľa Kéryho určite budú stretávať.
„Pretože sú to premiéri členských štátov Európskej únie, navyše sú aj premiéri štátov Vyšehradskej skupiny," doplnil Kéry. Zdôraznil však, že nevidí dôvod za každú cenu prispôsobovať sa vôli Budapešti. Paragraf o Benešových dekrétoch sa tak podľa neho z Trestného zákona vypúšťať nebude.
Zdroj: SITA.sk - Magyar obchádza Slovensko. Jurík tvrdí, že jeho kroky vysielajú jasný signál Ficovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Benešove dekréty diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Na telo
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Polícia zasahovala v Dunajskej Strede, detskú výživu podozrivú z kontaminácie stiahli z predaja
Polícia zasahovala v Dunajskej Strede, detskú výživu podozrivú z kontaminácie stiahli z predaja
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj kritizuje zmiernenie sankcií, každý dolár z ruskej ropy podľa neho financuje vojnu
Zelenskyj kritizuje zmiernenie sankcií, každý dolár z ruskej ropy podľa neho financuje vojnu