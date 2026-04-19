Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. apríla 2026

Magyar obchádza Slovensko. Jurík tvrdí, že jeho kroky vysielajú jasný signál Ficovi


Zdieľať
jurik scaled 1 676x468 19.4.2026 (SITA.sk) - Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa opozičnej poslankyne Beáty Jurík (Progresívne Slovensko) obchádza alebo preskakuje Slovensko. Ako povedala v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, naznačuje to harmonogram jeho návštev. Avizoval totiž už návštevu Varšavy, Viedne a Bruselu.


„A ja si myslím, že aj takýmto spôsobom ukazuje nášmu slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, že s ním zatiaľ nejaké vzťahy nerozvíja," povedala poslankyňa. Zároveň pripomenula, že slovenská vládna koalícia podporovala vo voľbách Viktora Orbána a o Magyarovi sa vyjadrovala „nie veľmi lichotivo".

Podľa koaličného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) je potrebné oceniť súčasné dobré vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. „A je to najmä zásluha Roberta Fica a Viktora Orbána," vyhlásil s tým, že všetci si prajú, aby dobré vzťahy pretrvali aj po zmene vlády v Budapešti. Pokiaľ ide o Fica a Magyara, tí sa podľa Kéryho určite budú stretávať.

„Pretože sú to premiéri členských štátov Európskej únie, navyše sú aj premiéri štátov Vyšehradskej skupiny," doplnil Kéry. Zdôraznil však, že nevidí dôvod za každú cenu prispôsobovať sa vôli Budapešti. Paragraf o Benešových dekrétoch sa tak podľa neho z Trestného zákona vypúšťať nebude.


Zdroj: SITA.sk - Magyar obchádza Slovensko. Jurík tvrdí, že jeho kroky vysielajú jasný signál Ficovi

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia zasahovala v Dunajskej Strede, detskú výživu podozrivú z kontaminácie stiahli z predaja
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj kritizuje zmiernenie sankcií, každý dolár z ruskej ropy podľa neho financuje vojnu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 