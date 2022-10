Politici odsúdili streľbu na Zámockej ulici v Bratislave. Ide o neospravedlniteľný akt zločinu z nenávisti, reagujú

Zrazu je normálne nenávidieť

Neospravedlniteľný akt

Takéto správanie je neprijateľné

Ľudia sa budú báť slobodne žiť

Niektorí politici dávajú návod

Republika odsudzuje každé násilie

13.10.2022 - Ľudská odlišnosť, či už sexuálna, rasová, názorová, životno-štýlová alebo akákoľvek iná, nemôže byť dôvodom nenávisti a už vôbec nie nenávisti vraždiacej, napísalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na sociálnej sieti.Reagovalo tak na vraždu dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici v Bratislave. „Tak, ako štát nemôže agresívne útočiť na iný štát, nemôže jednotlivec vraždiť iných ľudí len preto, že sú iní ako on," tvrdí hnutie.Dodalo, že ak sa potvrdia správy o tom, že išlo o útok voči menšinám páchaný z nenávisti, bude to šokujúce a desivé zistenie. „Je čas zahodiť všetky spory a začať budovať tolerantné Slovensko, kde svoj život môže dobre prežiť úplne každý," uviedlo.Predseda hnutia Igor Matovič uviedol, že zosnulí dvaja mladí ľudia boli len iní „a človeku, čo podľahol móde nenávidieť to stačilo, aby sa rozhodol zo svojho piedestálu morálnej nadradenosti im život zobrať.""Zrazu je normálne nenávidieť teplého, lebo je teplý. Zrazu je normálne nenávidieť kresťana, lebo je kresťan, zrazu je normálne nenávidieť," konštatoval.Matovič taktiež napísal, že móda nenávidieť a bezhraničný pocit morálnej nadradenosti „oberá naše spoločenstvo o cit a robí z nás len chladnokrvné stroje schopné zabíjať. Zastavme to, prosím."Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na sociálnej sieti uviedla, že za posledných pár dní sme boli svedkami dvoch veľkých tragédií.„Prvá bola dôsledkom osobnej nezodpovednosti vodiča a druhá následkom nenávisti. Čokoľvek viedlo tohto mladého človeka po ceste násilia a teroru, je to neospravedlniteľný akt zločinu z nenávisti," uviedla Remišová. Ďalej tvrdí, že je to dôsledok sveta, ktorý sa delí na dve skupiny „my a oni".„Vykopávajú sa brázdy hnevu a stavajú sa hradby fóbie a vzájomnej nevraživosti. Je to opak lásky k vlasti, pretože Slovensko patrí všetkým, bez ohľadu na rozdiely." doplnila.Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak odsúdil dvojnásobnú vraždu mladých ľudí prostredníctvom sociálnej siete.„Je neprijateľné, aby sa takto nenávistne správala spoločnosť či jedinci voči komukoľvek. Pozostalým a trúchliacim rodinám vyjadrujem úprimnú sústrasť," napísal.„Včera večer sme zrejme boli svedkami toho, ako sa nenávisť z internetu môže preliať do reality," uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS) na sociálnej sieti. Strana tvrdí, že útok na známy podnik nezničil len dva života, ale oveľa viac.„O Slovensku sa ešte dlho bude písať ako o krajine, kde nenávisť obrátila zbraň proti LGBTI komunite. Čo je ale horšie, stávame sa krajinou, kde sa budú báť ľudia slobodne žiť svoje životy, aby ich o ne niekto so zbraňou v ruke nepripravil," napísala SaS. Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) odsúdila násilie, ktoré sa podľa nich stáva súčasťou politického života na Slovensku.„Nemôžeme sa čudovať, že sa takéto udalosti dejú, ak verejní činitelia svojím vulgárnym slovníkom a svojimi incidentami na verejnosti dávajú návod pre spoločnosť, ako riešiť konflikty alebo neschopnosť vyrovnať sa s realitou," tvrdí strana.Zároveň slovenskú politickú scénu vyzvala, „a hlavne niektorých predstaviteľov štátu, aby vrátili slovenskej politike rešpekt, slušnosť, vecnú a racionálnu argumentáciu, pretože nenávisť, ktorú šíria, kontaminuje celú spoločnosť a na konci dňa slovo stratí svoj význam a nahradí ho zbraň".



Hnutie Republika prostredníctvom tlačovej správy tvrdí, že odmieta a odsudzuje akékoľvek formy násilia a protiprávneho konania.



„Odmietame však aj prebiehajúcu agresívnu politizáciu tohto tragického prípadu. Na Slovensku sa udeje mesačne zhruba 5 vrážd, a všetky sú z nenávisti alebo afektu. Odsudzujeme rovnako každého páchateľa a každé násilie," uviedlo. Hnutie taktiež odmieta aplikovanie kolektívnej viny na všetkých kritikov LGBTI ideológie.



„Taktiež sme už znechutení pokrytectvom progresívnych politikov. Keď asociál z osady podreže slušného človeka, tak sú všetci ticho. Keď sa stane tragédia v bratislavskej Teplárni, tak médiá sa idú zblázniť a politici sa predbiehajú, kto vyzve k tvrdším krokom," dodalo hnutie Republika.

Už sa to nikdy nesmie zopakovať

Nenávisť sa môže zmeniť na činy

Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka prostredníctvom sociálnej siete vyjadril úprimnú sústrasť rodinám, blízkym, priateľom a celej LGBTI komunite.„Tá našla v podniku Tepláreň prijatie a teraz sa bude pre tento strašný čin cítiť menej bezpečne. Tragicky vyhasnuté dva mladé životy už nik nevráti," dodal. Šimečka tvrdí, že ak zločin bol páchaný z nenávisti voči LGBTI komunite, bude to potvrdenie hrozného trendu.„Vidíme ho v politike, aj v celej spoločnosti, a je našou povinnosťou spraviť všetko preto, aby sa zastavil. Všetci ľudia na Slovensku si zaslúžia prijatie a úplné bezpečie bez ohľadu na to, aká je ich identita, koho ľúbia a s kým chcú žiť," uviedol. Na záver podotkol, že podobný čin sa už nikdy nesmie zopakovať.Hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo všetky politické strany, aby sa postavili proti šíreniu nenávisti voči menšinám a LGBTI ľuďom na Slovensku.Predseda platformy Most-Híd strany Aliancia Konrád Rigó tvrdí, že nenávisť vždy začína slovami, a ak ju nezastavíme pri slovách, zmení sa na činy. Ďalej tvrdí, že prehrávame proti tým, ktorí sa postavili na stranu odmietnutia, vylúčenia a nenávisti.„Používať nenávisť vo verejnom diskurze je ľahké. Zneužívať ju je ľahkomyseľné, nezodpovedné a nebezpečné. To, čo sa včera stalo, nie je možné oddeliť od čoraz ostrejšieho verejného diskurzu, od otvoreného či skrytého politického podnecovania proti gejom, Židom a Rómom," uzavrel Rigó.