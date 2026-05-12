|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pankrác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
VÚB banka začala rok silno. Potvrdzuje tak správnosť zvolenej stratégie
Tagy: PR
VÚB banka, súčasť skupiny Intesa Sanpaolo, vstúpila do roka 2026 s veľmi dobrými obchodnými výsledkami. Za prvý štvrťrok vykázala čistý zisk 97,2 milióna eur. Celkový objem zdrojov ...
Zdieľať
12.5.2026 (SITA.sk) - VÚB banka, súčasť skupiny Intesa Sanpaolo, vstúpila do roka 2026 s veľmi dobrými obchodnými výsledkami.
Za prvý štvrťrok vykázala čistý zisk 97,2 milióna eur. Celkový objem zdrojov financovania predstavoval 18,2 miliardy eur. Upevnila si tak svoju stabilnú pozíciu medzi lídrami slovenského bankového sektora.
Za rastom stojí kombinácia faktorov – stabilné výnosy, vysoká efektivita a kvalitné úverové portfólio. Banke sa zároveň darí ťažiť zo strategického posunu smerom k investičnému poradenstvu a správe majetku, o ktoré majú klienti čoraz väčší záujem. K lepším výsledkom prispelo aj obchodovanie na finančných trhoch.
"Prvé mesiace roka 2026 potvrdzujú, že dlhodobé zameranie VÚB banky na kvalitné poradenstvo a komplexné finančné služby má pre našich klientov reálnu hodnotu. Vidíme to na ich rastúcej dôvere a na tom, že sa na nás obracajú pri kľúčových finančných rozhodnutiach," hovorí Jozef Kausich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB banky.
Objem úverov VÚB dosiahol za prvý kvartál tohto roka 22 miliárd eur, medziročne tak vzrástol o osem percent. Hlavným motorom bol retailový segment, najmä hypotéky. Banka tak dokázala vykompenzovať aj vplyv prostredia nižších úrokových sadzieb.
Podobnú dynamiku vidno aj na strane vkladov. Tie narástli medziročne o 7,8 %, a to najmä vďaka domácnostiam, ktoré zvyšovali objemy na bežných aj termínovaných účtoch. Rástli však aj firemné vklady, čo signalizuje širšiu dôveru klientov v banku.
VÚB si zároveň udržiava silnú kontrolu nad nákladmi. Prevádzkový zisk banky dosiahol 128,6 milióna eur. Pomer nákladov k výnosom sa pohybuje na úrovni približne 35,6 %, čo je stále najnižšia hodnota v sektore. Návratnosť kapitálu (ROE) vzrástla o takmer tri percentuálne body.
K pozitívnym výsledkom prispela aj správcovská spoločnosť investičných produktov Eurizon, patriaca rovnako do skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá si drží vedúce postavenie na trhu v predaji fondov aj v objeme spravovaných aktív. VÚB tak posilňuje svoju pozíciu aj v oblasti investičných služieb.
Banka bodovala aj mimo Slovenska. Americký magazín Global Finance jej opätovne udelil ocenenie Sustainable Finance Award za aktivity v oblasti udržateľného financovania a podpory cirkulárnej ekonomiky.
"Za veľmi dobrý štart do roka 2026 patrí poďakovanie predovšetkým našim kolegom a kolegyniam, ktorí každý deň prispievajú k tomu, že VÚB banka dosahuje stabilné výsledky a dokáže napĺňať potreby svojich klientov. Rovnako si vážime dôveru našich klientov a obchodných partnerov, bez ktorej by tieto výsledky určite nebolo možné dosiahnuť," dodáva Jozef Kausich.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka začala rok silno. Potvrdzuje tak správnosť zvolenej stratégie © SITA Všetky práva vyhradené.
Za prvý štvrťrok vykázala čistý zisk 97,2 milióna eur. Celkový objem zdrojov financovania predstavoval 18,2 miliardy eur. Upevnila si tak svoju stabilnú pozíciu medzi lídrami slovenského bankového sektora.
Za rastom stojí kombinácia faktorov – stabilné výnosy, vysoká efektivita a kvalitné úverové portfólio. Banke sa zároveň darí ťažiť zo strategického posunu smerom k investičnému poradenstvu a správe majetku, o ktoré majú klienti čoraz väčší záujem. K lepším výsledkom prispelo aj obchodovanie na finančných trhoch.
"Prvé mesiace roka 2026 potvrdzujú, že dlhodobé zameranie VÚB banky na kvalitné poradenstvo a komplexné finančné služby má pre našich klientov reálnu hodnotu. Vidíme to na ich rastúcej dôvere a na tom, že sa na nás obracajú pri kľúčových finančných rozhodnutiach," hovorí Jozef Kausich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB banky.
Rast ťahajú hypotéky aj vklady domácností
Objem úverov VÚB dosiahol za prvý kvartál tohto roka 22 miliárd eur, medziročne tak vzrástol o osem percent. Hlavným motorom bol retailový segment, najmä hypotéky. Banka tak dokázala vykompenzovať aj vplyv prostredia nižších úrokových sadzieb.
Podobnú dynamiku vidno aj na strane vkladov. Tie narástli medziročne o 7,8 %, a to najmä vďaka domácnostiam, ktoré zvyšovali objemy na bežných aj termínovaných účtoch. Rástli však aj firemné vklady, čo signalizuje širšiu dôveru klientov v banku.
Efektivita patrí medzi najlepšie na trhu
VÚB si zároveň udržiava silnú kontrolu nad nákladmi. Prevádzkový zisk banky dosiahol 128,6 milióna eur. Pomer nákladov k výnosom sa pohybuje na úrovni približne 35,6 %, čo je stále najnižšia hodnota v sektore. Návratnosť kapitálu (ROE) vzrástla o takmer tri percentuálne body.
Silná aj v investíciách
K pozitívnym výsledkom prispela aj správcovská spoločnosť investičných produktov Eurizon, patriaca rovnako do skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá si drží vedúce postavenie na trhu v predaji fondov aj v objeme spravovaných aktív. VÚB tak posilňuje svoju pozíciu aj v oblasti investičných služieb.
Ocenenie zo zahraničia
Banka bodovala aj mimo Slovenska. Americký magazín Global Finance jej opätovne udelil ocenenie Sustainable Finance Award za aktivity v oblasti udržateľného financovania a podpory cirkulárnej ekonomiky.
"Za veľmi dobrý štart do roka 2026 patrí poďakovanie predovšetkým našim kolegom a kolegyniam, ktorí každý deň prispievajú k tomu, že VÚB banka dosahuje stabilné výsledky a dokáže napĺňať potreby svojich klientov. Rovnako si vážime dôveru našich klientov a obchodných partnerov, bez ktorej by tieto výsledky určite nebolo možné dosiahnuť," dodáva Jozef Kausich.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka začala rok silno. Potvrdzuje tak správnosť zvolenej stratégie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nadácia Zastavme korupciu si posvietila na mimovládky blízke koaličným politikom, mnohé z nich poberajú tisíce eur z dotácií
Nadácia Zastavme korupciu si posvietila na mimovládky blízke koaličným politikom, mnohé z nich poberajú tisíce eur z dotácií
<< predchádzajúci článok
Politológ: Existuje len jedno vysvetlenie, prečo Putin hovorí o rokovaniach s Európou
Politológ: Existuje len jedno vysvetlenie, prečo Putin hovorí o rokovaniach s Európou