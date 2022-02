Polovica Slovákov je spokojných s generálnym prokurátorom Žilinkom, najviac priaznivci Republiky

Štvrtina nevoličov sa nevedela vyjadriť

Najvyššia nespokojnosť voličov Progresívneho Slovensko

3.2.2022 (Webnoviny.sk) - S pôsobením Maroša Žilinku vo funkcii generálneho prokurátora je spokojných 50 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu, ktorý televízia Joj zverejnila v dnešnej diskusnej relácii Na hrane. Prieskum uskutočnila agentúra Ako od 10. do 17. januára na vzorke 1 000 respondentov z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, krajov a národnosti.Podľa prieskumu je s prácou Žilinku úplne spokojných 17,2 percenta opýtaných a pomerne spokojných 32,8 percenta voličov.Naopak, nespokojnosť s pôsobením terajšieho generálneho prokurátora vyjadrilo 30,5 percenta účastníkov prieskumu. Konkrétne 19,1 percenta opýtaných je so Žilinkom skôr nespokojných a 11,4 percenta úplne nespokojných. Na otázku, ako vnímajú prácu a pôsobenie Maroša Žilinku nevedelo odpovedať 18,5 percenta respondentov a jedno percento opýtaných odpovedať nechcelo.Prieskum tiež ukázal, že najspokojnejší so Žilinkom sú voliči hnutia Republika. Konkrétne je s ním úplne spokojných 45 percent respondentov a pomerne spokojných ďalších 35 percent, čo dokopy predstavuje spokojnosť na úrovni 80 percent.sNasledujú priaznivci strany Smer - sociálna demokracia (úplne/pomerne spokojných 71,9 percenta), Hlas - sociálna demokracia (70,7 percenta), Sme rodina (52,4 percenta) a nevoliči (43,8 percenta). V ich prípade vyjadrilo nespokojnosť zo Žilinkom 28,4 percenta opýtaných a 26 percent sa nevedelo vyjadriť.Vyššia miera spokojnosti s generálnym prokurátorom je prítomná aj u voličov Aliancia - Szövetség (spokojnosť 42,3 percenta) a Za ľudí (spokojnosť 42,8 percenta).Najvyššia nespokojnosť s generálnym prokurátorom sa, naopak, vyskytuje u voličov Progresívneho Slovenska (67,2 percenta). Nespokojnosť dominuje aj u voličov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (53,3 percenta) a Sloboda a Solidarita (50 percent), V prípade voličov Kresťanskodemokratického hnutia je nespokojnosť na úrovni 41,1 percenta a spokojnosť so Žilinkom vyjadrilo 38,5 percenta respondentov.