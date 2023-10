Popradský súd v daňovej kauze exprezidenta Kisku nepochopil správne základné fakty, tvrdí jeho obhajca

Špecifický druh reklamy

Predčasné závery





Okresný súd v Poprade v stredu 11.októbra uznal bývalého prezidenta Andreja Kisku za vinného z pokračujúceho daňového podvodu. Rovnako aj konateľa jeho spoločnosti KTAG Eduarda K.



Exprezidentovi sudkyňa uložila dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky, peňažný trest 15-tisíc eur a tiež zákaz činnosti spočívajúci v zákaze vykonávať funkciu konateľa a štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti vo výmere šesť rokov.



Eduard K. dostal dvojročný trest s odkladom na dva roky, peňažný trest 10-tisíc eur a zákaz vykonávať funkciu konateľa a štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti na päť rokov a osem mesiacov. Rozsudok nie je právoplatný.



15.10.2023 - Z vyhláseného skráteného odôvodnenia odsudzujúceho verdiktu voči bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi je zrejmé, že zo strany súdu neboli správne pochopené základné fakty. Na sociálnej sieti to napísal jeho obhajca Peter Kubina Zároveň zdôraznil, že v rámci procesu súdom nebol pripustený dôležitý dôkaz, konkrétne znalecký posudok, ktorý preukazoval pozitívne dopady predmetnej reklamy (volebnej kampane) na podnikanie spoločnosti KTAG v oblasti prednáškovej a vydavateľskej činnosti postavenej na osobe a mene Andreja Kisku.„Základom celého sporu bola otázka, či je právne prípustné, aby podnikateľ, ktorého podnikanie je postavené na jeho poznateľnosti a mene, na reklamnú, resp. marketingovú podporu tohto svojho podnikania využil aj iné než „tradičné“ komerčné formy reklamy, v tomto konkrétnom prípade reklamu politickú. Volebná kampaň kandidáta na volenú funkciu prezidenta republiky je totiž špecifickým druhom reklamy – politickou reklamou, ktorej cieľom je propagovať práve osobu a meno kandidáta," vysvetlil Kubina.Obhajoba je podľa neho presvedčená, že to možné je, pretože to žiadny zákon nezakazuje, a preto žalovaný skutok nie je trestným činom.„Obžaloba zastáva opačný názor a vychádza z premisy, že takýto postup nie je dovolený, pretože medzi podnikaním spoločnosti KTAG v oblasti vydavateľskej a prednáškovej činnosti na jednej strane a prezidentskou volebnou kampaňou Andreja Kisku na druhej strane nie je údajne žiadny prienik a tieto dve činnosti nemajú nič spoločné," uviedol advokát.Podnikanie spoločnosti KTAG v oblasti vydavateľskej a prednáškovej činnosti a prezidentská volebná kampaň Andreja Kisku majú pritom podľa Kubinu spoločné takmer všetko – meno a osobu Andreja Kisku.„Podnikanie spoločnosti KTAG v oblasti vydavateľskej a prednáškovej činnosti bolo priamo vystavané na mene a osobe Andreja Kisku a poznateľnosti jeho mena a osoby, pričom bez toho by toto podnikanie vôbec neexistovalo," zdôraznil.Súčasne, prezidentská volebná kampaň Andreja Kisku bola podľa obhajcu zameraná práve na podporu a zvýšenie poznateľnosti jeho mena a osoby.„Rozsudok nie je právoplatný, pretože sme proti nemu podali odvolanie v celom rozsahu, ktoré podrobne odôvodníme po doručení jeho písomnej verzie," zdôraznil Kubina.Ako ďalej skonštatoval, koho by aktuálna situácia zvádzala k predčasným záverom o vine Andreja Kisku, nech sa rozpamätá na iný prípad z Popradu, konkrétne prípad Jozefa Andreja.„Ten bol obžalovaný z vraždy svojho syna (hoci sa mu preukázateľne snažil zachrániť život). Okresný súd ho odsúdil za usmrtenie, čo následne potvrdil aj krajský súd ako odvolací aj najvyšší súd ako dovolací. Dostal za to takmer deväť mesiacov nepodmienečne, ktoré si odsedel vo väzbe," zdôraznil Kubina.Až ústavný súd podľa advokáta jeho prípad preskúmal dôsledne a vydal nález, na základe ktorého ho potom krajský súd (len nedávno, po takmer siedmich rokoch od rozsudku okresného súdu) definitívne oslobodil spod obžaloby, pretože skutok nie je trestným činom. „Aktuálne pracujeme na jeho odškodnení," dodal Kubina.