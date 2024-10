POSLANCI DEFINITÍVNE SCHVÁLILI NOVÚ TRANSAKČNÚ DAŇ

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili zákon o dani z finančných transakcií. Ide o súčasť konsolidácie verejných financií. Návrh prerokovali celý v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnej 19. schôdzi parlamentu.





Zo 136 prítomných hlasovalo za právnu normu všetkých 79 koaličných poslancov. Proti nej bolo 57 prítomných opozičných zákonodarcov.Sadzba dane bude 0,4 % zo sumy finančnej transakcie, pri maximálnom limite 40 eur. Zdanenie výberov v hotovosti bude dvojnásobné, na úrovni 0,8 %. Daň z finančných transakcií by mala zabezpečiť pre rozpočet okolo 700 miliónov eur ročne. Budúci rok bude výber nižší, keďže sa začne platiť až od apríla."Zámerom legislatívnej úpravy je zaťažiť debetné transakcie na účtoch právnických osôb, organizačných zložiek a fyzických osôb - podnikateľov, a to zavedením dane z finančných transakcií. Daň sa platí najmä z úhrad faktúr, z úhrad energií, zo splátok úverov," priblížilo v predkladacej správe ministerstvo financií.Finančnou transakciou je podľa zákona platobná služba poskytovaná poskytovateľom platobných služieb, na základe príkazu alebo súhlasu daňovníka. Transakčným účtom sa rozumie platobný účet daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo organizačnou zložkou zahraničnej osoby, ako aj platobný účet fyzickej osoby, na ktorom takýto daňovník vykonáva finančné transakcie súvisiace s jeho podnikaním. Po novom bude takýto účet pre podnikateľa povinný.Predmetom dane, naopak, nebude finančná transakcia, ktorá súvisí s platením daní, odvodov a príspevkov do štátneho rozpočtu, odvodov do Sociálnej poisťovne a na zdravotné poistenie. Predmetom dane nie je napríklad ani platba vykonaná v rámci poštového platobného styku poskytovaného Slovenskou poštou či platba vykonaná medzi účtami daňovníka vedenými u toho istého poskytovateľa.Poslanci taktiež schválili pozmeňovací návrh zo spoločnej správy výborov, ktorým sa vypúšťa povinné prijímanie platieb kartou v obchodoch.Naopak, pri záverečnom hlasovaní neschválili viaceré opozičné pozmeňujúce návrhy. Marián Viskupič (SaS) napríklad navrhol odloženie účinnosti zákona o jeden rok, teda až na rok 2026. Milan Majerský (KDH) zase chcel z predmetu dane vyňať platobné operácie právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom zisku a ich činnosť má verejnoprospešný charakter. Peter Stachura (KDH) navrhol doplnenie výnimky aj o zdravotné poisťovne.